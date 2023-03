KI-Bildgenerator: Neue Midjourney Version als Alpha-Test verfügbar

Die Bilder-generierende Künstliche Intelligenz Midjourney soll auf eine neue Version aktualisiert werden und bietet seit heute den Test des Alpha Release an. Das ist besonders für Nutzer interessant, die fotorealistische Bilder generieren wollen. Denn Version 5 wurde von den Machern speziell in diesem Bereich trainiert und wesentlich optimiert.

Die neue Version soll nun sehr viel detailliertere Bilder erstellen und stärker auf die Prompts – also die Texteingaben der Anwender, aus denen die Bilder generiert werden – eingehen. Ein längerer Prompt, der genaue Wünsche zu etwa Licht oder Blickwinkel enthält, soll jetzt bessere Ergebnisse liefern. Diese beeindrucken, auch wenn der Anbieter das Alpha Release im Chat noch vom Full Release abgrenzt. Sowohl Haltung als auch Haare, Haut und Gliedmaßen wirken wie bei fotografierten echten Menschen. Zwar ist alles noch etwas zu perfekt, dennoch ist der Sprung in der Qualität in Richtung fotorealistischer Darstellung immens und nicht zu vergleichen mit dem, was sowohl die Vorgängerversion als auch Bilder-KI anderer Hersteller derzeit bieten.

Bild 1 von 6 Midjourney Alpha Test (6 Bilder) Ein kleiner Junge schaut aus dem Fenster den Schneeflocken im Garten zu. Midjourneys Version V4 erstellt wunderschöne Bilder mit grafischer Anmutung.

(Bild: erstellt mit Midjourney von Christine Bruns)

Die neue Version hat der Anbieter auf recht kreative Weise vorgestellt. In zwei Galerien dürfen die Nutzer Bilder wählen, eine mit völlig unterschiedlichen Motiven, eine mit zwei sehr ähnlichen Bildern. Es stehen immer zwei im Vergleich gegenüber, durch einen Klick auf das Bild wählt man seinen Favoriten.

Die KI Midjourney läuft über einen Chat in der Kommunikation-App Discord. Der Nutzer benötigt dafür einen Account bei Discord und bei Midjourney. Wer Version fünf nutzen möchte, muss dies derzeit noch in seinen Einstellungen angeben. Dazu bitte /settings V5 eingeben und in der Antwort des Bots Version 5 anklicken.

Der Bildgenerator ist in englischer Sprache und kostenpflichtig. Die Preise des Abos variieren je nach Menge der erstellten Bilder zwischen 10 und 60 US-Dollar im Monat. Im Jahresabo spart man 20 Prozent. Wer nicht gleich ein Abo abschließen möchte, kann zehn Bilder im privaten Chat frei generieren oder sich in einem der Anfänger-Chats durch eine unübersichtliche Menge generierter Bilder quälen, dafür aber unbegrenzt viele Bilder erstellen lassen.

(cbr)