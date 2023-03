KI-Bildgenerator und Texthilfe für Design-App Canva

Der australische Software-Hersteller Canva erweitert seine gleichnamige Design-App um KI-gestützte Werkzeuge, die Layout erstellen, Bildelemente auswechseln und neu erzeugen sowie Texte schreiben – alles dank generativer künstlicher Intelligenz.

Zur Herkunft der Technik hält sich der Hersteller bedeckt: „Wenn grundlegende Modelle wie GPT und Stable Diffusion geeignet sind, passen wir sie an und bauen auf ihnen auf. Wenn nicht, entwickeln wir unsere eigenen Systeme.“

Die Canva Visual Worksuite versammelt eine Familie von Web-Apps, mit der sich auch ohne Hilfe von künstlicher Intelligenz grafisch ansprechende Dokumente auf vergleichsweise einfache Weise aus Designvorlagen, Fotos und Grafiken zusammenklicken lassen. So entstehen Geschäftsberichte, Präsentationen, Social-Media-Grafiken und Webseiten, responsiv aufbereitet für Druck, Desktop-PC und Smartphone.

KI-Bildgenerator

Ein Text-to-Image-Bildgenerator erzeugt im kostenlosen Canva Free fotorealistische oder grafische Bilder nach Eingabe einer Textzeile. Das Tool bietet vier verschiedene Varianten an, aus denen man eine auswählen und in das Dokument ziehen kann. Canva Free liefert außerdem etliche Stock-Fotos mit, für vollen Zugriff ist allerdings die Bezahlvariante Canva Pro nötig.

Weitere KI-gestützte Bildbearbeitungstools passen eingebundene Fotos und Bilder an: "Magic Edit" kann Inhalte in Bildern retuschieren. Dazu markiert man den betreffenden Bildbereich und gibt ein, was dort stattdessen erscheinen soll. "Magic Eraser" rekonstruiert den Hintergrund.

Ein Bildgenerator erzeugt fotorealistische Bilder innerhalb der App Canva Free. (Bild: André Kramer / c't)

Schreibhilfe

Die Textverarbeitungs-App Canva Docs bekommt Unterstützung vom Schreibassistenten "Magic Write". Das leere Dokument zeigt ein Plussymbol, über das sich verschiedene Werkzeuge aufrufen lassen, beispielsweise für Designs, Tabellen, Überschriften oder Balkendiagramme. Ganz oben steht nun der Eintrag Magic Write.

Wie beim Bildgenerator reicht eine Textzeile, um sich beim Formulieren etwa eines Newsletters unterstützen zu lassen. Das Werkzeug unterstützt deutsche Sprache. In Canva Free sind 25 Magic Writes inbegriffen. Sind sie aufgebracht, muss man ein Abo abschließen. Zudem soll eine Übersetzungshilfe in über 100 Sprachen dolmetschen können.

Magic Write nimmt eine Textzeile als Eingabe und erzeugt daraus beispielsweise einen Newsletter. (Bild: André Kramer / c't)

Designassistent

Der Neuzugang "Magic Design" hilft mit künstlicher Intelligenz beim Layout. Er befindet sich derzeit noch im Betastadium und soll künftig Entwürfe für Dokumente und Social-Media-Grafiken auf Grundlage eines ausgewählten Fotos oder Stils erzeugen können.

Das Tool schlägt laut Hersteller aus einer Vielzahl von Vorlagen eine Reihe passender vor und ergänzt Schriftarten, Grafiken sowie Stile. "Magic Presentations" unterstützt beim Erstellen von Präsentationen für einen Vortrag.

Canva Magic Design erstellt aus einem hochgeladenen Foto eine Reihe Layoutvorschläge. (Bild: Canva)

Preise und Verfügbarkeit

Die Basisversion Canva Free lässt sich kostenlos nutzen. Sie kommt inklusive 5 GByte Online-Speicher und einem limitierten Set an Fotos, Grafiken sowie Vorlagen. Stock-Fotos lassen sich für jeweils einen Euro kaufen.

Die Pro-Version kostet 109,99 Euro im Jahr. Sie kommt mit 1 TByte Online-Speicherplatz und bietet laut Herstellerangaben Zugriff auf 100 Millionen Fotos, Videos und Grafikelemente sowie 3000 Schriftarten, viele Vorlagen und Animationen. Enthalten sind außerdem Werkzeuge zur intelligenten Größenanpassung von Designs und ein Hintergrundentferner. (akr)