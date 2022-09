KI-Bildgeneratoren: Standalone-App für Macs mit ARM-Prozessoren

KI-basierte Bild-Generatoren sind faszinierend: Aus einem simplen "Prompt", der das Darzustellende in Worte fasst, stellen sie künstliche Fotos und sogar Malereien her. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher Algorithmen, die das können. Die Technik ist teilweise so gut, dass sie Kunstpreise gewinnt. Allerdings ist der Zugriff derzeit noch begrenzt. Manche Systeme gibt es nur für Entwickler, die meisten müssen jedoch per Website verwendet werden. Mac-Besitzer können nun einen der Bild-Generatoren, Stable Diffusion (SD), direkt auf ihrem Rechner ausprobieren – und das ohne Ausflug ins Terminal zur Installation, sondern als in sich geschlossene App.

Einmal installieren, Modell herunterladen, fertig

Das Programm nutzt die Tatsache, dass SD als Open-Source-Projekt vorliegt und ist kostenlos erhältlich.Die App hört auf den Namen DiffusionBee. Entwickler Divam Gupta, der im Hauptberuf bei Meta arbeitet, hatte schon zuvor das One-Click-ML-Werkzeug Liner.ai publiziert. DiffusionBee läuft nur auf ARM-Macs und ist laut Gupta für M1- und M2-Maschinen optimiert. Die Installation nach dem Download ist denbkar einfach: Wenn das Programm gestartet wird, werden zunächst zwei vorkonfigurierte Modelle heruntergeladen. Diese nehmen einige Gigabytes auf der SSD in Anspruch, man sollte also etwas Platz gelassen haben.

Danach startet die App nach einer kurzen Initialisierung sofort. Die Nutzung erfolgt über die Eingabe eines Prompts in ein Textfeld. Das sollte am besten in englischer Sprache erfolgen und kann auch durchaus "Verrücktes" sein, etwa unser obiger Hund in Form einer Giraffe. Die Beschreibung darf auch detailliert ausfallen, beispielsweise kann man den Hintergrund beschreiben oder auch die Form des Bildes ("Comic", "oil painting"). Anschließend läuft der Erstellungsprozess, der zwischen 30 Sekunden und rund einer Minute liegen kann; es sind auch Feineinstellungen möglich, die den Prozess gegebenenfalls beschleunigen.

Output in der Auflösung begrenzt

Die maximale Bildauflösung liegt bei 768 mal 768 Bildpunkten. Für Experimente sollte man es aber am besten bei den voreingestellten 512 mal 512 Bildpunkten belassen, da diese die Erstellungszeit noch im Rahmen halten. Einstellbar sind weiterhin die Generierungsschritte (Steps) sowie die sogenannte Guidance Scale. Beides hat Auswirkungen auf das Endprodukt, verlängert aber die Generierung eines Bildes.

DiffusionBee verschlingt zudem sehr viel RAM – ein grundlegendes Merkmal von KI-Generatoren. Minimal sollte man 16 GByte im Mac haben, mehr RAM ist aber durchaus angeraten. Entwickler Gupta empfiehlt, andere Anwendungen während des Erstellungsprozesses zu schließen, was diesen beschleunigen kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)