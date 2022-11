KI-Bildgeneratoren | c’t uplink 45.9

Mit den richtigen Befehlen erzeugt man in KI-Bildgeneratoren atemberaubende Gemälde, Illustrationen, sogar fotorealistische Porträts und Landschaften sind möglich. Das klappt aber selten beim ersten Versuch und häufig bekommt man sein Wunschergebnis überhaupt nicht hin. Jo Bager und Pina Merkert aus der c't-Redaktion zeigen in der Sendung, mit welchen Diensten und welchen Befehlen man besonders schöne Werke erzeugt - und wo aktuell die Grenzen der KI liegen.

Im Test in c't 26/2022 haben wir sechs Anbieter unter die Lupe genommen: das kostenlose Craiyon sowie Dall-E 2, DreamStudio, Midjourney, NightCafe Creator und Wombo Dream. Sie alle steuert man per Textbefehle: Der Satz "A crowded city with much traffic edvard munch" zum Beispiel warf in unseren Versuchen ein schickes Kunstgemälde im Stil von Edvard Munchs Schrei aus.

"Prompt Engineering" heißt die Technik, mit der man sich bei den Diensten einem optimalen Ergebnis nähert: Hängt man beispielsweise statt einem Künstlernamen die Bezeichnung eines Kameraobjektivs an den Text, erzeugen einige Generatoren fotorealistische Szenen, als ob sie mit diesem Objektiv fotografiert wurden.

Was ein KI-Generator leistet und was ihm nicht gelingt, das hat zum einen mit dem Bildmaterial zu tun, mit dem er trainiert wurde. Zum anderen müssen verschiedene neuronale Netze miteinander zusammenspielen, damit aus dem Text ein passendes Bild wird. c't-Redakteurin Pina Merkert erklärt, wie und warum das funktioniert.

Mit dabei: Jo Bager, Achim Barczok, Pina Merkert

Die c’t 25/2022 gibt’s am Kiosk, im Browser und in der c’t-App für iOS und Android.

Seit kurzem läuft der Podcast c't uplink in einem eigenen YouTube-Kanal – für die anderen Bezugsquellen (Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts und Spotify sowie als RSS-Feed) ändert sich nichts. Zusätzlich gibt es auf unserem YouTube-Channel c’t 3003 jeden Freitag um 17 Uhr ein neues Video!

