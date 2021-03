KI-Firmen: Niemand kaufte so viele wie Apple

Apple hat in den vergangenen fünf Jahren mehr kleine und mittelgroße Unternehmen aus dem KI-Bereich übernommen als alle anderen IT-Größen. Das geht aus einer Analyse hervor, die die Researchfirma GlobalData erstellt hat. Vier der sogenannten FAAMG-Firmen (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Google) seien unter den Top-5-Aufkäufern im Bereich der Künstlichen Intelligenz und dem maschinellen Lernen, heißt es in dem Bericht. Apple sei dabei ganz vorne. Der in Dublin beheimatete Beratungsriese Accenture war das einzige Nicht-US-Unternehmen unter den ersten Fünf.

Google nur auf Rang zwei

Laut der Erhebung schnappte sich Apple von 2016 bis 2020 insgesamt 25 KI-relevante Firmen, gefolgt von Google mit 14. Insgesamt hätten die FAAMG-Firmen bei 60 Unternehmen aus dem Segment zugegriffen. Apple sei auf Einkaufstour gegangen, um gegenüber Google (Assistant) und Amazon (Alexa) aufzuholen, schreiben die Analysten. Der Konzern hat Nachholbedarf: Dabei gehe es darum, die Apple-Sprachassistentin Siri "smarter" zu machen, denn die werde noch immer hinter Alexa und Assistant gerankt. Auch Apples vergleichsweise schlechte Verkäufe von Siri-Lautsprechern sieht GlobalData dadurch begründet.

Apple hat spezielle Anforderungen

Zu den wichtigsten Übernahmen Apples gehörte Xnor.ai, das sich auf sogenannte On-Edge-Processing-Fähigkeiten spezialisiert hat. Dabei werden KI-Probleme direkt auf dem Gerät gelöst, was Apple gut gefällt – der Konzern versucht, die Nutzung der Cloud im Gegensatz zu Google, Facebook & Co. aus Datenschutzgründen zu vermeiden. Apple versuche weiterhin, im Bereich der Wearables (Apple Watch) führend zu bleiben – was dem Konzern bislang gelingt. Der Konzern kaufte sich weiterhin das ML-Start-up Inductiv für eine Verbesserung der Siri-Daten, die Sprachtechnikfirma Voysis auf Irland, um natürliche Sprache besser zu verstehen sowie PullString für die bessere Einbindung von Siri-Techniken in iOS-Apps.

Zahlreiche Mitarbeiter gesucht

GlobalData zufolge wurden parallel dazu zahlreiche neue Stellen im KI- und ML-Bereich geschaffen. Alle Top-5-Aufkäufer im KI-Sektor hätten zusammen mehr als 14.000 Job-Angebote in diesem Bereich geschaltet – allein im Jahr 2020. Darunter sind Produktmanager ebenso wie Entwickler und Ingenieure. (bsc)