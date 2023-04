Inhaltsverzeichnis KI, Hunde und viel Minimalismus: Die Bilder der Woche (KW 16) Zufall oder geplant?

Vier der Bilder, die es diese Woche in unsere Auswahl geschafft haben, sind zweifellos im Freien entstanden. Dabei spielt der Zufall immer eine gewisse Rolle, denn niemand kann sich den Einflüssen der Natur entziehen. So fragt sich der Betrachter bei manchen Bildern, ob der Fotograf das geplant hat oder ob es einfach Glück war. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Aber auch das größte Glück nützt nichts, wenn dem Auge für den richtigen Moment die Übung fehlt.

Galeriefotograf Felix Klein (Flixphotos) konnte bei seiner Aufnahme des Deichtor-Office-Centers in Hamburg nicht vorhersehen, dass der Himmel komplett grau und sich so ein perfekt neutraler Hintergrund in seinem Bild wiederfinden würde. Auch die Tatsache, dass dieses Bild “nur” mit einem Handy aufgenommen und bearbeitet wurde, zeigt, dass Übung und ein geschultes Auge mehr wert sind als eine teure Kamera.

Der Fotograf sagt über sein Foto: „Die klaren Linien, diese geordnete Struktur musste einfach im Bild festgehalten werden. So geradlinig und elegant, für mich in Zeiten wie diesen, ein Ausdruck von Ordnung“.

Das genaue Gegenteil eines spontan aufgenommenen Fotos ist die Aufnahme von Galeriefotograf Fuzzle. Er hat den Hintergrund, vor dem das Modell zu stehen scheint, mit Hilfe von KI-Tools erstellt. Das Porträt, das im Mittelpunkt des Bildes steht, wurde passend zum Hintergrund ausgeleuchtet und der Nebel stimmungsvoll eingesetzt. Das Ergebnis ist eine Komposition, die sich sehen lassen kann.

Bei dieser Aufnahme wurde nichts dem Zufall überlassen und man kann sicher nicht von Glück sprechen. Der Aufwand und die eingesetzten Mittel zeugen eindeutig von der Expertise des Erstellers.

So zeigt sich, dass verschiedene Ansätze ihren Platz in der Fotografie haben, dass es aber auch gewisser Kompetenzen bedarf, um außergewöhnliche Ergebnissen zu erzielen.

Alle Bilder dieser Woche finden Sie im Überblick noch einmal in unserer Bildstrecke:

