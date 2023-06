KI-Inhalte stören das Vertrauen: Moderatoren von Stack Overflow streiken

Generative Künstliche Intelligenz wie ChatGPT antwortet oft falsch. Diese Halluzinationen genannten Fehler sowie kopierte Inhalte, ohne Verweis auf Urheber, sorgen die Moderatoren von Stack Overflow und dem Stock Exchange Network so sehr, dass sie in den Streik treten. Neue Richtlinien der Plattform für Entwickler sehen nämlich vor, dass Beiträge, die von KI generiert wurden, nicht gelöscht werden. Die Moderatoren sprechen von einer Flut solcher Inhalte und auch davon, dass die Qualität und Glaubwürdigkeit der Plattform drastisch leide.

Nur noch in absoluten Ausnahmen sei es möglich, KI-generierte Inhalte zu löschen, schon gar nicht reiche als Begründung, dass es sich um solche handele, heißt es in einem offenen Brief der Moderatoren, dem sich Nutzerinnen und Nutzer anschließen können. "Wir glauben fest an die Kernaufgabe des Stack Exchange-Netzwerks: ein Repository hochwertiger Informationen in Form von Fragen und Antworten zu liefern."

Streik bis Stack Overflow die Richtlinien ändert

Die nun von Stack Overflow Inc. getroffenen Entscheidungen würden dieses Ziel gefährden. Halluzinationen und Plagiate blieben nun unberührt auf der Plattform. In dem Brief heißt es auch, die Richtlinien der Moderatoren würden stark von jenen divergieren, die öffentlich geteilt wurden. Allerdings dürften die Moderatoren öffentlich nicht über Details sprechen.

Der Streik betrifft unter anderem Markierungen, den Anti-Spambot Smoke-Detector, Umfragen, Löschanfragen und Bots, die bei der Moderation helfen. Man werde die Arbeit niederlegen, bis "Stack Overflow, Inc. die Richtlinien in einem Maße zurückzieht, das den Bedenken der Moderatoren entspricht, und es Moderatoren ermöglicht, etablierte Richtlinien effektiv gegen KI-generierte Antworten durchzusetzen."

Stack Overflow hatte erst vor kurzem angekündigt, dass die Nutzung der Plattform – beziehungsweise der dort gestellten Fragen und Antworten zum Thema Programmieren – für das Training von Künstlicher Intelligenz Geld kosten soll. ChatGPT, Microsofts Copilot und Googles Bard benötigen derartige Grundlagen, um beim Coden zu helfen. Der CEO von Stack Overflow verwies darauf, dass ein bisheriges Training von Sprachmodellen mit den Inhalten der Plattform gegen die Nutzungsbedingungen verstoße. Zugleich sollen die Nutzungszahlen von Stack Overflow nach Erscheinen von ChatGPT gesunken sein, da die Suchenden auf den Chatbot auswichen, statt ihre Fragen auf dem Portal zu stellen.

(emw)