KI-Kurzfilmfestival in New York: Call for Contributions läuft bis Januar 2023

Runway ML, eine der beiden Firmen hinter dem quelloffenen KI-Bildgenerator Stable Diffusion, richtet in New York ein KI-Filmfestival aus. Wer selbst nicht nur statische Bilder mit KI-Mitteln erzeugt, sondern in Richtung Film arbeitet, kann sich mit einem Beitrag bewerben: Den Finalisten winken Ausstellungsflächen in New Yorks Avantgarde-Filmräumen und Preise im Wert von über 10.000 US-Dollar, heißt es in der Ankündigung.

Die Jury setzt sich zusammen aus erfahrenen Filmproduzenten, Filmschaffenden und KI-Pionieren. Seit dem 7. Dezember nehmen die Veranstalter Filmbeiträge entgegen, und bis zum 15. Januar 2023 ist das Einreichen für die Allgemeinheit möglich. Mitglieder der Runway-Community haben offenbar noch etwas länger Zeit, ihre Beiträge werden bis zum 18. Januar entgegengenommen. Am 30. Januar soll die Jury die Finalisten bekanntgeben, und das Festival mit Filmvorführungen und der Preisverleihung ist laut Roadmap für den 21. Februar 2023 geplant.

Geldpreise und Sichtbarkeit zu gewinnen

Insgesamt fünf Preiskategorien sind ausgelobt (Merit, Honoree, Silver, Gold und Grand Prix). Zu gewinnen gibt es bis zu 10.000 Dollar in bar (als Hauptpreis) sowie Abos für die Runway-Dienste. Gesucht sind Kurzfilme in der Länge von ein bis zehn Minuten, die unterschiedliche KI-Techniken vorführen. Als zentraler Bestandteil muss KI-generierter Content enthalten sein – dabei kann dieser mit generativer KI erstellte Inhalt visuell sein oder die Tonspur. Entsprechend besteht die Jury aus sieben Experten und Expertinnen unterschiedlicher Felder: Regie, Videobearbeitung, Musik, Technik – aber auch ein Lehrer und Künstler verschiedener Formate sind darin vertreten.

Das KI-Kurzfilmfestival wird von Runway und Nvidia als Sponsoren veranstaltet. Wer sich für weitere Informationen interessiert oder einen Beitrag einreichen möchte, kann das auf der Website des AI Film Festival tun. Die Ankündigung auf Twitter findet bereits regen Zuspruch und zeigt einen kurzen Trailer aus KI-generierten Filmschnipseln.

(sih)