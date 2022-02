KI-Nachwuchs: Coral Dev Board Micro von Google

Vom Formfaktor her erinnert das kleine (65 mm × 30 mm) Coral Dev Board Micro an den Raspberry Zero und wie dieser ist es für Low-Power-Anwendungen gedacht. Die eingebaute Kamera, Mikrofon, NXP-ARM-Cores und Coral Edge TPU prädestinieren es aber speziell für KI und Machine Learning; es wird von Googles Softwarestack Edge TPU für die bestehende Coral-Familie unterstützt.

Der NXP-CPU i.MX RT1176 mit Cortex M7- und M4-Kernen arbeitet ein Coral-Edge-Coprozessor als "Tensor Processing Unit" (TPU) zu, der bei 2W Stromverbrauch beachtliche 4 TOPS (int8) leistet. Als Speicher stehen 64 MByte RAM und 128 MByte Flash zur Verfügung.

Die Kamera-Auflösung reicht zwar nicht für's Fotoalbum (324 × 324 Pixel), aber durchaus zur Mustererkennung und für Positionieraufgaben. 12 Pins stehen für allgemeine I/Os zur Verfügung, für die kommenden Aufsteckmodule (WiFi/Bluetooth- und Ethernet/PoE-Board) gibt es noch zwei 100polige Miniatursteckverbinder. Einen Preis und die Taktfrequenz der ARM-CPU nannte Coral noch nicht.

(cm)