KI Navigator: Das Programm der neuen Konferenz zur KI-Praxis steht

Am 22. und 23. November geht mit KI Navigator eine neue Konferenz im Nürnberg Convention Center Ost an den Start, die sich der konkreten Anwendung von Künstlicher Intelligenz und ihrer Auswirkung auf alle Lebensbereiche widmet. Die Veranstaltung will dabei helfen, sich bei den aktuellen Entwicklungen zu orientieren und die passenden Entscheidungen beim Einsatz von KI zu treffen.

KI Navigator bietet Vorträge zur praktischen Anwendung von Künstlicher Intelligenz in IT, Wirtschaft und Gesellschaft. Im Fokus der Konferenz stehen sowohl die technischen Aspekte der Methoden wie Deep Learning, Sprachmodellen und generativer KI als auch Best Practices für den Einsatz im Unternehmen. Zudem behandelt KI Navigator Gesetze und regulatorische Vorgaben wie den AI Act sowie ethische Aspekte.

KI in der Praxis

Das Programm der Konferenz bietet an zwei Tagen über 40 Vorträge, darunter

ML von Anfang an – eine Landkarte im ML-Dschungel!

Prompt Engineering: Der Schlüssel zu Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts

Urheber- und vertragsrechtliche Spielregeln für generative KI-Systeme

Warum der Computer "Nein" sagt – Mehr Nachvollziehbarkeit dank Explainable AI

KI als Transformer – Medizin neu gedacht: Chancen & Herausforderungen

Wie KI die Versicherungsindustrie revolutioniert

Offene AI statt OpenAI

Keynotes, KI Lab und Diskussionsrunden

Zwei Podiumsdiskussionen sowie Keynotes von Sascha Lobo und Vince Ebert runden das Programm ab.

Während der gesamten Konferenz lädt das KI Lab zum Ausprobieren ein, mit praktischen Vorführungen unter anderem zu Deepfakes und Robotic.

Bis zum 18. Oktober sind Tickets zum Early-Bird-Tarif von 880 Euro (zzgl. MwSt.) verfügbar. Die Veranstalter der Konferenz sind DOAG, Heise Medien und de'ge'pol.

