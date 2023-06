KI Navigator: Jetzt noch Vortrag zur Konferenz in Nürnberg einreichen

Am 22. und 23. November geht mit KI Navigator eine neue Konferenz im Nürnberg Convention Center Ost an den Start. Im Fokus stehen die konkrete Anwendung von Künstlicher Intelligenz und ihre Auswirkung auf alle Lebensbereiche. Die Veranstaltung will dabei helfen, sich bei den aktuellen Entwicklungen zu orientieren und bei der Entscheidungsfindung für den Einsatz zu helfen.

Anzeige

KI Navigator, die Konferenz zur Praxis der KI in IT, Wirtschaft und Gesellschaft, widmet sich der konkreten Anwendung von Künstlicher Intelligenz. Sie behandelt sowohl die technischen Aspekte der Methoden wie Deep Learning, Sprachmodelle und generative KI als auch Best Practices für den Einsatz im Unternehmen. Zudem stehen Gesetze und regulatorische Vorgaben wie der AI Act sowie ethische Aspekte auf der Themenliste.

Vorträge und Hands-on-Sessions gesucht

Bis zum 3. Juli suchen die Veranstalter DOAG, Heise Medien und de'ge'pol im Call for Papers nach Vorträgen und kurzen Hands-on-Workshops für die Konferenz. Gesucht sind Beiträge in deutscher oder englischer Sprache zu den drei Themen-Streams KI & Technologie, KI & Gesellschaft sowie KI & Wirtschaft.

Denkbare Vortragsthemen sind unter anderem

Zukunft der Arbeit

Auswirkung auf Geschäftsmodelle

Menschliche Interaktion mit KI

KI-basierte Cybersecurity

Risikomanagement

KI in der Medizin

Regulierungen, Gesetze und Datenschutz

Besonders gern gesehen sind praktische Erfahrungsberichte und Best Practices. Das Programm erscheint voraussichtlich Mitte August. Bis zum 28. September sind Tickets zum vergünstigten Early-Bird-Tarif verfügbar. Referentinnen und Referenten erhalten kostenlosen Zugang zur Konferenz.

(rme)