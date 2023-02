KI, Robotik, Klima: Bundesregierung fördert Start-ups mit einer Milliarde Euro

Die Bundesregierung hat mit dem DeepTech & Climate Fonds (DTCF) eine neue mögliche Geldquelle für Startups eingerichtet, die klimafreundliche Technik oder auch Künstliche Intelligenz entwickeln beziehungsweise an Robotern, Quantencomputing oder Prozessautomatisierung arbeiten. Für den DTCF steht in den kommenden Jahren eine Milliarde Euro bereit, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Es hat den DTCF zusammen mit dem Finanzministerium entwickelt, das Geld kommt aus dem Zukunftsfonds und aus dem Sondervermögen des European Recovery Program (ERP).

"Wir möchten den DeepTech & Climate Fonds als Ankerinvestor für neue deutsche Weltmarktführer aufbauen", erläutert Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Mit dem Fonds will die Bundesregierung den Technologie-Standort Deutschland und die Wagniskapitalfinanzierung stärken.

Potenzial für die Weltspitze

Der DTCF hat es insbesondere auf Unternehmen abgesehen, deren Geschäftsmodell validiert ist, die sich in einer Wachstumsphase befinden und die "das Potenzial haben, in die Weltspitze aufzusteigen". Er will an den geförderten Unternehmen einen Anteil halten, der 25 Prozent nicht übersteigen soll.

Unternehmen werden jeweils mit bis zu 30 Millionen Euro unterstützt. Dabei will der DTCF in der Regel den gleichen Betrag geben wie private Investoren, zum Beispiel Beteiligungsgesellschaften. In Ausnahmefällen kann der Anteil der öffentlichen Beteiligung auch 70 Prozent betragen.

Der DTCF investiert beispielsweise in Unternehmen, die sich mit neuer Sensortechnik, Blockchain, Cybersecurity, KI beziehungsweise Big Data, Elektromobilität, Smart City, neuer Energiegewinnung oder auch Medizintechnik befassen, wird auf der Website des Fonds erläutert. Der DTCF will als "Ankerinvestor" die geförderten Unternehmen also langfristig begleiten. Der Fonds ist auf 25 Jahre angelegt.

(anw)