KI-Sprachmodelle und Bildgeneratoren: Neues c't Sonderheft chatGPT & Co.

Die Entwicklung von KI-Tools und Sprachmodellen schreitet rasant voran. Selbst ihren Evangelisten wie Elon Musk wird das unheimlich, sodass sie auf die Bremse treten wollen. Im c't-Sonderheft chatGPT & Co. geben wir einen Überblick, was mit den Werkzeugen möglich ist und was nicht. Denn so eloquent die Maschinen auch daherreden, Falschaussagen oder gar Manipulationen durch Prompt Injections sind manchmal schwer zu erkennen. Wir zeigen, wie sie funktionieren und welche katastrophalen Folgen solche Manipulationen haben können.

Auf 124 Seiten werfen wir einen Blick auf die bisherige Entwicklung der Sprachmodelle und stellen den Hype auf den Prüfstand. Denn schon in den 50er und 60er Jahren, als Claude Shannon seine ersten Sätze mit mathematischen Formeln berechnete, träumten die Menschen davon, sich bald mit allwissenden Maschinen unterhalten zu können. Doch so groß die Fortschritte mit chatGPT in den vergangenen Monaten auch waren, die Kopplung solcher Sprachmodelle mit Suchmaschinen stößt auf neue Probleme, wie unser großer Test von Bing, You.com, Phind & Co. zeigt.

Bilder und Rechtsfragen

Dennoch können Formulierungshilfen in Sprachgeneratoren Arbeit abnehmen. Wir stellen produktive Tools vor und zeigen, wie man sie am besten als Kopiloten einsetzt. Und weil Texte oft mit Bildern garniert werden müssen, erfahren Sie im Schwerpunkt zu Stable Diffusion, wie Sie solche Bilder zu Hause selbst generieren können, ohne teure Abo-Gebühren zu zahlen oder sensible Daten an US-Firmen zu schicken, deren Datenschutz nicht den Anforderungen der DSGVO genügt. Künstler und Autoren erfahren, wie die Rechtslage aussieht, wenn sie verhindern wollen, dass KI-Unternehmen ihre Modelle damit trainieren.

Außerdem gehen wir der Frage nach, ob KI beim Klimawandel Teil des Problems oder Teil der Lösung ist. Neben produktiven Lösungen erkennen auch Betrüger und Kriminelle das Potenzial von KI-Tools, um Firewalls zu umgehen und Sicherheitslücken auszunutzen. Administratoren müssen diese Wege kennen, um die Lücken ihrer Systeme mithilfe von KI zu schließen.

