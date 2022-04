KI-Start-up Aleph Alpha macht USA und China mit eigenem KI-Datenmodell Konkurenz

Das Heidelberger KI-Start-up Aleph Alpha hat ein kommerzielles Angebot für große KI-Sprachmodelle veröffentlicht. Die LUMINOUS-Serie soll Nutzerinnen und Nutzern eine Alternative zu größeren Sprachmodellen aus den USA oder China bieten – "made in Europe" lautet das Motto.

Im Rahmen der International Supercomputing Conference (ISC) hatte am 16. November 2021 das deutsche KI-Unternehmen Aleph Alpha in einem Panel mit Oracle und Nvidia sein neues multimodales Modell Künstlicher Intelligenz (KI) präsentiert. Anders als das reine Sprachmodell GPT-3 verbindet es Computervision mit Natural Language Processing (NLP) und überträgt zudem die Flexibilität von GPT-3 für alle möglichen Arten der Interaktion auf den multimodalen Bereich.

Komplexe KI-Datenmodelle made in Europe

LUMINOUS ermöglicht Nutzern, ohne vorheriges Training eine Vielzahl an Texten zu verarbeiten, analysieren oder selbst zu produzieren – andere Modelle erlauben laut Pressemitteilung oftmals nur eine dieser Fertigkeiten. Das neue kommerzielle Angebot von Aleph Alpha zeichnet sich offenbar durch seine Generalisierbarkeit aus, was unter anderem das Beantworten von Fragen aus komplexen Datenmengen in natürlicher Sprache oder auch das Erstellen von Zusammenfassungen vielseitiger Texte erlaubt.

Interessierte, die dieses Angebot nutzen, erhalten zudem Zugriff auf das sogenannte Multimodal Augmentation of Generative Models through Adapter-based Finetuning (MAGMA), eine Eigenentwicklung von Aleph Alpha, die Bilder mit Texten kombinieren kann. Daraus ergibt sich die Option zur Verschriftlichung bildlicher Inhalte. Nutzer können somit beispielsweise Fragen auf Bilder in natürlicher Sprache stellen. Daraufhin erhalten sie von der KI generierte Antworten.

Zugang über API und User Interface

LUMINOUS und MAGMA sind sowohl über eine API, als auch über ein interaktives User-Interface (Playground) erreichbar. Die Kosten berechnen sich je nach Größe des genutzten KI-Modells und dem Nutzungsumfang. Aleph Alpha stellt Interessierten für den Anfang Free Credits zur Verfügung. Darüber hinaus können sich Start-ups und wissenschaftliche Institute um weitere Credits bewerben.

Weitere Informationen zum neuen Angebot des KI-Start-ups finden sich im Ankündigungsbeitrag auf der offiziellen Webseite des Unternehmens.

Was ist Aleph Alpha?

Das in Heidelberg gegründete Unternehmen Aleph Alpha gilt als Pionier in Deutschland und Europa, denn es betreibt laut dem Technologie-Index MAD 2021 (Machine Learning, AI and Data Landscape) als einziges europäisches KI-Unternehmen die Forschung, Entwicklung und Gestaltung allgemeiner Künstlicher Intelligenz (Artificial General Intelligence, kurz: AGI).

Nach eigenen Angaben strebt das KI-Start-up danach, technische Kompetenz und Wertschöpfung hier zu bündeln, damit Europa im globalen Wettbewerb handlungsfähig bleibt. "Wenn die gesamte Wertschöpfung zu den Aktionären von Microsoft und OpenAI geht, dann fehlt uns das hier als Gesellschaft", untermauert CEO Jonas Andrulis das Anliegen.

(mdo)