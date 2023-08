KI-Update: Können wir Suchmaschinen noch vertrauen?

Anzeige

Seit Google am 15. September 1997 online ging, hat sich weder das Design noch die Art und Weise groß verändert, wie uns dieser Platzhirsch der Suchmaschinen die Ergebnisse präsentiert. Doch jetzt soll Künstliche Intelligenz die Suche verändern. Vor allem sollen die großen Sprachmodelle (LLMs) verändern, wie uns Suchergebnisse präsentiert werden. Statt Listen mit Links gibt es Antworten in natürlicher Sprache, verfasst von Künstlicher Intelligenz. Klingt für den Suchenden zunächst sehr praktisch. Doch was ist mit den Halluzinationen, die lassen sich auch bei Suchergebnissen nicht ausschalten.

Ein weiteres Problem bei der neuen Suche ergibt sich für die Seitenbetreiber. Bisher finanzieren sich diese vorwiegend durch Werbung. Das heißt, sie brauchen den Klick auf ihre Seite, damit dort Werbung ausgespielt werden kann. Antwortet die Suchmaschine nun aber in natürlicher Sprache schon oberhalb einer Linkliste, wird es merklich weniger Klicks und damit Werbeeinnahmen geben. Microsoft hat bereits angekündigt, dass zum einen Werbung in die Suchergebnisse fließen wird und zum anderen Verlage und Webseitenbetreiber beteiligt werden sollen. In welcher Höhe, das ist offen.

Immerhin: Plötzlich hat Google ernstzunehmende Konkurrenz bekommen und wird von Microsoft und dem neuen Bing unter Druck gesetzt. Aber verbessert sich dadurch auch die Suche? Das besprechen wir in einem Deep-Dive unseres KI-Updates mit Eva-Maria Weiß. Sie freut sich, wenn zumindest ein bisschen Wettbewerb in den Markt einzieht, ist aber auch besorgt, was es bedeutet, wenn Suchergebnisse plötzlich plausibel klingen, aber falsch sind. "Menschen sind eher faul, sie werden nicht unbedingt alles kontrollieren, was sie als Ergebnis vorgesetzt bekommen. Was macht das also mit einer Gesellschaft, wird 'richtig' bald anders ausgelegt?", fragt Eva-Maria Weiß.

