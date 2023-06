KI Update: neuer Podcast von heise online

In den letzten Wochen und Monaten überschlagen sich die Neuigkeiten zu Künstlicher Intelligenz (KI). Jeden Tag gibt es neue Anwendungsbereiche, Warnrufe oder Jubelbotschaften. Im neuen Podcast „KI Update“ werde ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen von heise online und unseren Magazinen c’t, MIT Technology Review, iX, Make sowie Mac & i Ordnung in das Gewirr der Entwicklungen rund um KI bringen.

Von Montag bis Donnerstag gibt es jeweils ab 15 Uhr einen Nachrichtenüberblick. Unterstützt werden wir dabei von The Decoder. Jeden Freitag veröffentlichen wir ebenfalls um 15 Uhr einen DeepDive, bei dem wir in ein Thema tiefer einsteigen: Mit wechselnden Gästen aus unseren Redaktionen sowie Expertinnen und Experten werden wir darin einzelne Aspekte der KI-Revolution beleuchten. Was ist Hype, was ist berechtigte Begeisterung? Was kann KI bereits, wie kann sie uns den Alltag erleichtern? Was kann KI noch nicht und was sollte sie vielleicht auch besser gar nicht können?

Zum Auftakt unserer DeepDives und für einen ersten Überblick über die Themenvielfalt, die uns in den kommenden Wochen und Monaten erwartet, hab ich in der heutigen Ausgabe zwei Kollegen bei mir: Volker Zota, Chefredakteur von heise online und Jan-Keno Janssen von der c’t, der selbst bereits viele KI-Anwendungen für den YouTube-Channel c’t 3003 getestet hat.

Wir stehen am Anfang einer Entwicklung, die vieles in unserem Alltag verändern wird. KI hat das Potenzial, unsere Arbeit zu erleichtern: Jan-Keno Janssen führt als Beispiel an, dass KI viele administrative Arbeit in der Pflege übernehmen könnte, damit das Pflegepersonal mehr Zeit für die eigentliche Arbeit mit den Menschen hat. Ärzte können auch mal schlechte Tage haben und etwas auf einem Röntgenbild übersehen, eine KI hat keine schlechten Tage. Vollautomatisierte Steuererklärungen wären für viele ein Traum. Uns als Journalistinnen und Journalisten kann KI helfen, Dinge schneller zu recherchieren, besser auf Ideen zu kommen, fehlerfreier zu schreiben, besser zu formulieren.

Genauso sehen wir aber auch, dass KI gerade unseren Job erschwert. „Für uns als Journalisten wird es viel schwieriger, Texte von anderen zu prüfen, weil man sich eben nicht darauf verlassen kann, dass alles von Menschenhand geschrieben wurde, sondern dass da möglicherweise aus irgendwelchen generativen KI-Modellen Texte entstehen“, erklärt Volker Zota.

Veränderungen sind für uns Menschen immer eine Herausforderung. Aber es ist wohl sinnvoller, den Veränderungen, die die Integration von KI in so viele Bereiche unseres Lebens mit sich bringt, offen gegenüberzustehen. Im Endeffekt werden wir uns dem sowieso nicht entziehen können, darin sind wir uns einig. Jeder von uns kommt an irgendeinem Punkt mit Künstlicher Intelligenz in Berührung – egal ob wir es merken, oder nicht. Der neue Podcast soll helfen, dieser Entwicklung informiert zu begegnen, damit sie uns nicht überrollt.

