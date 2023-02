KI als Discjockey: Spotify führt neue Funktion ein

Spotify hat eine Discjockey-Funktion (DJ) angekündigt, die auf Künstlicher Intelligenz basiert. Mittels einer neuen DJ-Taste in der App wechselt diese in einen Modus, in dem eine in Echtzeit generierte Stimme den Nutzer persönlich begrüßt und auf ihn abgestimmte Musikstücke spielt. Das Ganze mutet ein wenig wie eine Mischung aus einem Radiomoderator und einem Party-DJ an. Die Funktion wird laut Spotify zunächst nur auf Englisch in den USA und Kanada verfügbar sein.

Lesen Sie auch 10 Jahre Spotify in Deutschland: Streamingdienst blickt zurück

Für die Generierung der Stimme greift Spotify nach eigenen Angaben auf die Technik von Sonantic zurück, einem Unternehmen, das der Musikstreamingdienst im Juni 2022 übernommen hatte. Sonantic hat sich auf nunanciert sprechende, realistisch klingende KI-Spracherzeugung spezialisiert. Für das Training der KI wurde die Stimme von Xavier "X" Jernigan verwendet, der englischsprachigen Nutzern als Moderator der Morgenshow "The Get Up" bekannt ist, einem ersten personalisierten Ansatz von Spotify. Die DJ-Funktion befinde sich derzeit noch im Betatest.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden

KI soll Musikgeschmack des Nutzers erlernen

Die auf OpenAI basierende KI soll auf Grundlage des Hörverhaltens der Nutzer passende Musikstücke auswählen, darunter Neuvorstellungen, aber auch ältere Songs, die Nutzer lange nicht mehr angehört haben. Hierbei greift Spotify auf die Algorithmen zurück, die heute schon Empfehlungen geben. Auch zum Jahreswechsel präsentiert Spotify seinen Nutzern jeweils individuell generierte Jahresrückblicke, mit denen diese das Jahr noch einmal musikalisch Revue passieren lassen können. Die Hörer können dem KI-DJ dann zurückmelden, ob ihnen die Stücke gefallen oder nicht, sodass das System lernt, den Musikgeschmack noch besser einzuschätzen. In Anmoderationen soll es jeweils Informationen zu den Tracks und Künstlern geben.

Ob und wann die Funktion auch in deutscher Sprache und in Europa verfügbar ist, hat Spotify nicht mitgeteilt.

(mki)