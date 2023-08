KI-basierte Suche: Google testet neue Funktion

Google testet eine neue Suchfunktion mit Unterstützung Künstlichter Intelligenz (KI). Dafür hat der Datenkonzern ein frühes Experiment für seine generative KI-gestützte Sucherfahrung (SGE) gestartet, die über die eigentliche Suche hinausgeht.

Anzeige

Laut Engadget kann die Funktion mit der Bezeichnung "SGE while browsing" (SGE beim Browsen) schnell die wichtigsten Punkte langer Inhalten aus dem Web zusamenfassen. Der neue Dienst soll Nutzern helfen, komplexe Themen, die umfangreiche Recherchen erfordern, leichter zu verarbeiten. Es liefert jedoch keine Stichpunkte für kostenpflichtige Artikel, sondern lediglich für kostenlos zugängliche Webseiten, so Engadget.

Autorin Mariella Moon glaubt, dass Googles neue KI-basierte Suchfunktion zu einem echten Konkurrenten für Microsofts KI-Copilot machen soll. Microsoft hat den Einzug des Copilot in alle Office-Anwendungen bereits im März angekündigt. Im Mai wurde Microsofts KI-Assistent Copilot dann für erste Unternehmen als Paid Preview verfügbar gemacht. Suchmaschinenmarktführer Google will da nicht hintan stehen.

Zunächst beschränkte Verfügbarkeit

Bei der nun gestarteten KI-basierten Funktion wird, wenn die Google-KI in der Lage ist, zentrale Punkte für die besuchte Seite zu generieren, am unteren Rand des Bildschirms auf dem Mobiltelefon oder in der Seitenleiste auf dem Desktop eine Option mit der Aufschrift "KI-generierte Kernpunkte abrufen" angezeigt. Jeder Kernpunkt verlinkt direkt zu dem Teil der Seite, auf den er sich bezieht, sodass User dorthin springen können. Außerdem gibt es einen Abschnitt "Auf der Seite erkunden", der die Fragen anzeigt, die der Artikel beantwortet.

Im Moment ist die Funktion laut Engadget nur in der Google-App auf Android und iOS verfügbar, werde in den nächsten Tagen aber auch im Chrome-Browser auf dem Desktop freigeschaltet. Für User, die sich bereits für das SGE-Experiment angemeldet haben, wird das Werkzeug demnach automatisch aktiviert; es kann aber auch als eigenständiges Experiment in den Search Labs aktiviert werden.

Neue Funktionen für Programmierer

Moon schreibt, dass Google auch bald eine neue Funktion einführen werde, die Usern helfen könnte, sich mit neuen Konzepten und Begriffen aus dem Bereich der MINT-Fächer, also den Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, sowie aus Wirtschaft, Geschichte und anderen Themengebieten besser vertraut zu machen. "Genauer gesagt verbessert Google seine KI-generierten Antworten auf diese Themen, sodass Sie, wenn Sie mit dem Mauszeiger über bestimmte Wörter fahren, eine Vorschau von Definitionen und zugehörigen Diagrammen oder Bildern sehen." Das erleichtere das Verständnis der Antworten der KI, ohne sich mit allen zugrunde liegenden Konzepten auseinandersetzen zu müssen.

Anzeige

Darüber hinaus hat Google SGE neue Funktionen hinzugefügt, die Programmierern das Verständnis und die Fehlersuche in Code erleichtern. Auch würden ab sofort Elemente wie Schlüsselwörter, Kommentare und Strings farblich gekennzeichnet und in Codesegmenten in Übersichten hervorgehoben, sodass Programmierer die KI-Ausgabe schnell analysieren und feststellen können, ob alles wie vorgesehen funktioniert.

(akn)