KI erleben: KI-Festival in Heilbronn lädt ein zum Erkunden aktueller Anwendungen

In Heilbronn findet vom 1. bis 2. Juli 2023 erneut das KI-Festival statt. Im Vorjahr hatten die Coding-Schule 42 und der KI-Verband erstmals ein Burning-Man-Festival mit Science-Slam, Sport und Livemusik ausgerichtet, das Event auf dem ehemaligen Gelände der Bundesgartenschau (BUGA) im "Zukunftspark Wohlgelegen" präsentiert das wachsende KI-Ökosystem der breiten Bevölkerung.

KI-Bildungsplattform AIEDN wird präsentiert

Bei freiem Eintritt präsentieren in der Zeltstadt Aussteller aus Wirtschaft, Hochschule, Kultur und Kreativität an beiden Tagen von etwa 12 bis 20 Uhr ihre Projekte mit Hands-on-Vorführungen. Informationen zur KI-Regulierung werden geboten, der KI-Lernassistent AIEDN (AI in Education) wird vom Mathe-Youtuber Daniel Jung und der Hochschule für Medien vorgestellt und es gibt Führungen am IPAI Campus. Es gibt einen Kletterturm, ein Volleyballturnier, Tretboote und Yoga, zudem Essen aus der Region und ein Musikprogramm, bei dem auch KI eine Rolle spielen soll. Der KI-Forscher und Musiker Dr. Tristan Behrens weilt als Artist in Residence in Heilbronn, weitere Künstler sind angekündigt.

Öffentlich: KI-Angebote in und aus Heilbronn

Vor zwei Monaten erst hatten in Heilbronn das Hochschulforum Digitalisierung (HFD) und die Stiftung Innovation in der Hochschullehre (StIL) das University:Future Festival ausgerichtet, das parallel an drei Standorten stattfand, so auch in Berlin. In Heilbronn betreute der KI-Campus in der Maschinenfabrik den Track zu KI und Technologie, die Aufzeichnungen stehen mittlerweile zum Anschauen bereit.

Wer es am jetzigen Wochenende nicht nach Heilbronn zum KI-Festival schafft oder sich im Nachgang vertiefend mit dem Thema KI befassen möchte, findet auf der Lernplattform KI-Campus kostenlose Online-Kurse, Videos und Podcasts zur Stärkung von KI- und Datenkompetenzen. Die Angebote richten sich an Studierende, Berufstätige und lebenslang Lernende (Einsteiger bis Fortgeschrittene). Darüber hinaus gibt es spezifische Angebote, die gezielt die Bedürfnisse einzelner Berufsfelder und Fachbereiche abdecken, wie etwa KI in der Medizin.

U:FF 2023: "Du hast ja KI 'ne Ahnung!" | Vortrag von Dr.-Ing. Sven J. Körner, thingsTHINKING

KI-Sprachassistenz in der Hochschullehre?

Der Online-Kurs "Sprachassistenzen als Chance für die Hochschullehre" gibt einen Einblick in KI-basierte Sprachmodelle. Er zeigt, wie diese im hochschulischen Lehrbetrieb kreativ eingesetzt und als Unterstützung beim wissenschaftlichen Arbeiten genutzt werden können. Zudem befasst sich der Kurs mit Auswirkungen generativer KI-Tools auf die Prüfungskultur an deutschen Hochschulen. Der Kurs wird angeboten von dem Heidelberger YouTuber und Professor Christian Spannagel, Aljoscha Burchardt (DFKI), Anika Limburg und Isabella Buck (beide Hochschule RheinMain). Die Zielgruppe sind Studierende und Hochschullehrende, allerdings können auch alle anderen Neugierigen sich den Kurs ansehen. Er besteht aus vier Modulen zu je 60 bis 90 Minuten und kann bei freier Zeiteinteilung absolviert werden.

"Künstliche Intelligenz in 2 Minuten erklärt: Was ist eigentlich KI?" | KI-Campus

Niedrigschwellige Angebote für einen allgemeinen Einstieg in das Thema KI sind:

Programm des KI-Festivals in Heilbronn

Alle weiteren Informationen zu den Online-Kursen finden sich auf der Website des KI-Campus. Details zum KI-Festival am 1. und 2. Juli 2023 in Heilbronn mit Programm und Wegbeschreibung finden sich auf der Veranstaltungs-Website. Hinweise zum Veranstaltungs-Highlight, der neuen KI-Bildungsplattform AI in Education (AIEDN), lassen sich einer Heise-Meldung zum Thema entnehmen sowie der Projekt-Website. Zum Projekt existiert die AIEDN-App, in der es sich mit Mathefragen live testen lässt.

