Kabel-Störung bei Vodafone in einigen Regionen Deutschlands

Im Kabelnetz von Vodafone häufen sich seit Montagmittag Störungen, die zum Ausfall der Dienste führen. Wie Vodafone auf seiner Hilfe-Seite mitteilt, komme es zum "Ausfall aller Dienste in Berlin und Umgebung". Die Technik sei informiert, heißt es von Vodafone um 12:58 Uhr. Allerdings beklagen auch Nutzerinnen und Nutzer der Kabeldienste von Vodafone in anderen Städten über Störungen im Vodafone-Kabelnetz, wie zahlreiche Nutzerbeschwerden auf allestörungen.de zeigen. Zuvor soll es am Montag bereits in Chemnitz und Umgebung Probleme mit Telefonie und Internet über DSL gegeben haben, die jedoch mittlerweile behoben worden sind.

Die Störungskarte von allestörungen.de zeigt, dass aber nicht nur Berlin und Umgebung betroffen zu sein scheint, sondern auch Ballungsräume um Hamburg, Bremen, Düsseldorf, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart, München, Leipzig und Dresden. Es scheint sich also möglicherweise nicht nur um ein regionales Problem zu handeln. Vodafone hat bisher keine Angaben zur Ursache der Störung und dem Ausmaß gemacht.

Nutzerinnen und Nutzer der Vodafone-Kabeldienste machten ihren Unmut im Web laut, weil ein großer Teil von ihnen aufgrund der Coronavirus-Pandemie im Homeoffice arbeitet und auf eine funktionierende Internetverbindung angewiesen ist. Ein User schreibt an Vodafone gewandt: "Seit wann ist Deutschland 'Berlin und Umgebung'? Brennt bei Euch der Helm, oder was? Ich will eine vernünftige Störungskommunikation! Das ist einfach nur eine Frechheit. #vodafone #stoerung“ Gegen 14.04 Uhr korrigierte das Vodafone CommunityTeam die Meldung auf "Kabel: Ausfall aller Dienste in einigen Regionen", ohne zunächst weitere Informationen zu geben.

[Update v. 31.01.2022, 15:44 Uhr]: Nach Angaben von Vodafone habe es "überregionale Einschränkungen in einem Teil seines Kabelnetzes" gegeben. Dabei soll eine "niedrige sechsstellige Zahl der Kunden" betroffen gewesen sein, heißt es als Reaktion auf eine Anfrage von heise online. Als Ursache nennt Vodafone einen "Fehler in einem zentralen Netzelement", das den Internetverkehr im Kabelnetz steuere. Dieses habe nun ein Update erhalten. Seit 14.20 Uhr sei die Störung behoben. Vodafone entschuldigte sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

(olb)