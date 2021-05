Kalifornien prüft Teslas Werbung für den Autopilot

Das kalifornische Department of Motor Vehicles (DMV) prüft, ob Tesla irreführend für sein Fahrassistenzsystem wirbt. Das berichtet die Los Angeles Times. Der Elektroautohersteller beschreibt das System als "Full Self-Driving Capability", also "volle Selbstfahrfähigkeit". Tatsächlich aber kann ein Tesla mit dem System beispielsweise eine Fahrspur wechseln, Ausfahrten nehmen oder an Ampeln und Stoppschildern anhalten, nicht aber nach den gängigen technischen Standards voll autonom fahren.

In Deutschland hatte im Juli 2020 das Landgericht München I auf Klage der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Tesla untersagt, Werbeaussagen wie "Autopilot inklusive", "Volles Potenzial für autonomes Fahren" oder "Bis Ende des Jahres: … automatisches Fahren innerorts". Einzelheiten zu seiner Untersuchung wollte das DMV der Los Angeles Times laut deren Bericht nicht nennen, also auch nicht, ob die Untersuchung im Zusammenhang mit tödlichen Unfällen von Tesla-Fahrern steht.

Junge Männer und der Autopilot

Tesla weist zwar in seinem Kleingedruckten darauf hin, dass die Fahrassistenz Autopilot "das Auto nicht autonom macht" und eine "aktive Aufsicht" nötig sei. Aber in den sozialen Medien tummeln sich Videos, in denen meist junge Männer Teslas Fahrerüberwachungssystem umgehen, auf den Rücksitz klettern und ihr Auto fahren lassen. Jüngst raste ein Mann mit seinem Tesla Model 3 in einen Lastwagen, der zuvor Videos im Internet gepostet hatte, in denen er in seinem fahrenden Tesla weder die Hände am Lenkrad hat noch die Füße an den Pedalen.

Falls das DMV Tesla irreführende Werbung nachweist, könnte das Ministerium dem Autohersteller Lizenzen entziehen. Falls Tesla aber nicht mit seiner Werbung falsch liegt, würde das Unternehmen auf öffentlichen Straßen Autos mit einer – laut Eigenwerbung – Technik fahren lassen, für die keine nötige Genehmigung vorliegt, erläutert die Zeitung.

(anw)