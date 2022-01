Kalkulationsprogramm SpreadJS führt neuen Datenmanager und TableSheet ein

Das japanische Unternehmen GrapeCity hat Version 15 von SpreadJS veröffentlicht, einer Software zum Erstellen von Tabellenkalkulationen in der Programmiersprache JavaScript. Die Liste der Neuerungen ist lang und bringt neben neuen Funktionsweisen für PivotTables Support für Angular 13.

SpreadJS 15 bringt TableSheet und Datenmanager

Laut Blogbeitrag gehören ein neues TableSheet sowie ein neuer Data Manager zu den wichtigsten Änderungen der aktuellen Version. Hinter dem SpreadJS TableSheet verbirgt sich eine neue Art von Tabellenkomponente, die eine Datentabelle bereitstellt, die offenbar die zahlreichen Funktionen der SpreadJS Calculation Engine voll ausnutzen kann. Die Tabellenansicht hat einen relationalen Datenmanager im Gepäck, der das Sortieren und Filtern sowie viele andere Datenverwaltungsfunktionen beschleunigen soll.

Die frisch eingeführte Slicer-Funktion erlaubt das Filtern von PivotTables offenbar mit nur einem Mausklick. Bei Pivot-Tabellen lassen sich Daten auswerten und darstellen, ohne die Ausgangsdaten oder -tabellen zu verändern.

Spilling erlaubt

Die Funktion GETPIVOTDATA , die die sichtbaren Daten aus einer PivotTable zurückgibt, unterstützt jetzt Spilling – das bedeutet, dass Ergebnisse jetzt mehrere Zellen füllen können. Dabei sollte allowDynamicArray auf true gesetzt sein.

PivotTables unterstützen ab sofort auch kalkulierte Elemente, die sich mittels Konstanten oder Verweisen auf andere Felder in der PivotTable zu den Zeilen- oder Spaltenfeldbereichen hinzufügen lassen. Sogenannte Calculated Elements verwenden Formeln, um neue Werte zu berechnen, die in den ursprünglichen Daten nicht vorhanden sind. Der Blogbeitrag nennt als Beispiel die Berechnung der Gesamtzahl der ausstehenden Bestellungen in einer PivotTable für Bürobedarf.

Neben den genannten Neuerungen bringt SpreadJS 15 Unterstützung für Angular 13. Eine Aufführung aller Änderungen des neuen Release finden sich im Beitrag auf dem GrapeCity-Blog.

(mdo)