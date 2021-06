Kamera des iPhone 12 Pro Max wird früher unscharf

Apples neuestes Top-iPhone hat Schwierigkeiten, nahe Objekte scharfzuziehen. Das hat der Hersteller selbst in einer Entwicklerpräsentation zur WWDC 2021 eingeräumt. Bislang war unklar, wo diese sogenannte Minimum Focus Distance (MFD) bei Apple-Smartphones lag; der Konzern hatte sie in der technischen Dokumentation nicht angegeben.

Mehr Abstand ist besser

Während die Weitwinkelkamera des iPhone X noch schafft, bis hinunter auf 10 cm Abstand den Autofokus korrekt durchzuführen, sind es beim iPhone 12 Pro Max aufgrund der integrierten Sensor-Shift-Optik zur Bildstabilisierung nur noch 15 cm. Beim iPhone XS Max und dem iPhone 12 Pro bleibt es bei 12 cm. Bei der Verwendung des Teleobjektivs sind es 40 cm bei iPhone X, XS Max und 12 Pro, beim 12 Pro Max hingegen 50 cm. All das geht aus dem "Was ist neu im Camera-Capture-Bereich?"-Video hervor, das der Konzern in der vergangenen Woche publiziert hat.

Die höhere MFD beim iPhone 12 Pro Max hat konkrete Auswirkungen auf die Benutzung. So kann es schwierig werden, zu nahe Objekte scharfzuziehen, was wohl jeder Benutzer schon festgestellt hat. Apple nennt etwa das Abscannen von relativ kleinen QR-Codes, bei denen der Nutzer mit der Kamera nah herangehen muss – der Fokus versagt hier gegebenenfalls komplett. Umgehen lässt sich dies, indem man den Abstand vergrößert und händisch auf das zu erfassende Objekt zoomt.

API hilft – aber Entwickler müssen ran

In iOS 15 gibt es dazu eine Lösung, die diesen Prozess teilweise automatisieren kann; Entwickler werden sie jedoch händisch implementieren müssen. Sie können über mehrere neue API-Funktionen berechnen, wie viel Abstand vorhanden sein muss, damit ein Objekt im Suche komplett erfasst wird und den Nutzer entsprechend (an)leiten beziehungsweise die Zoomstufe vorauswählen, was ihn dazu motiviert, die Distanz zu vergrößern.

Das neue Verfahren sollten etwa Entwickler implementieren, die regelmäßig in ihren Apps QR-Codes abscannen lassen; aber auch für Alternativen für die Kamera-App sind solche Funktionen sehr sinnvoll. Das wissen um die Minimal Focus Distance hilft letzteren außerdem, diverse andere Features in ihren Apps passend zu machen – warum Apple die Werte erst jetzt angibt, bleibt unklar. (bsc)