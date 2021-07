Kampf um Content: Apple angeblich an Reese Witherspoons Medienfirma interessiert

Apple erwägt offenbar eine weitere große Medienübernahme: Der Konzern habe Interesse an einer Übernahme von Reese Witherspoons TV-Produktionsfirma "Hello Sunshine" signalisiert, wie das Wall Street Journal unter Verweis auf informierte Personen berichtet. Hello Sunshine produziert mit "The Morning Show" bereits eines der Zugpferde von Apples noch jungem Streaming-Dienst TV+, Reese Witherspoon ist dort in einer der Hauptrollen zu sehen.

Erfolgsserien für TV+ und Konkurrenz

Mit "Big Little Lies" und weiteren Serien versorgt die Produktionsfirma der Schauspielerin bislang aber auch Apples Streaming-Konkurrenz, darunter HBO und Hulu, mit erfolgreichem Serien-Content. Hello Sunshine lote derzeit noch mit Unterstützung von Investment-Banken einen Verkauf aus, der Deal könne bis zu 1 Milliarde US-Dollar schwer sein, schreibt das Wall Street Journal – es gebe aber "keine Garantie", dass sich letztlich ein Käufer finde.

Was sich Apple von einer Übernahme der Produktionsfirma verspricht, bleibt unklar. Es wäre eine von Apples größten Übernahmen der letzten Jahre, der Konzern kauft gewöhnlich kleinere Technikfirmen. "The Morning Show" wird bereits exklusiv für Apple TV+ gedreht, die zweite Staffel erscheint ab September.

Der iPhone-Konzern hat in den vergangenen zwei Jahren ein eigenes Filmstudio aufgebaut und mehrjährige First-Look-Deals mit Produktionsfirmen prominenter Persönlichkeiten aus der Film- und TV-Branche geschlossen, das reicht von Leonardo DiCaprio über Ridley Scott bis hin zu Martin Scorsese.

Apple TV+ muss auf eigenen Beinen stehen

Mit Milliardenbeträgen hat Apple seinen Streaming-Dienst TV+ aus dem Boden gestampft. Im Unterschied zu der Konkurrenz verlässt sich der Konzern bislang fast ausschließlich auf Eigenproduktion und Exklusiv-Deals, ein großer Katalog mit mehr oder minder populärer Altware aus Film und Fernsehen fehlt. Ab Spätsommer wird TV+ erstmals auf eigenen Beinen stehen und unter Beweis stellen müssen, dass Abonnenten dafür zahlen wollen: Viele Apple-Kunden konnten den Dienst seit der Einführung von gut anderthalb Jahren kostenlos nutzen, Familienfreigabe inklusive – diese mehrfach verlängerte Gratisphase endet nun.

