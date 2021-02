Kanada erforscht IT-Sicherheit auf hoher See

Her Majesty's Canadian Ship Harry DeWolf in Bau in der Irving-Werft in Halifax, Neuschottland (2018). Das arktische Patrouillenschiff wurde 2011 in Auftrag gegeben und 2020 der kanadischen Kriegsmarine übergeben. In offenem Wasser soll es 31 km/h erreichen, als Eisbrecher gut 5 km/h.

(Bild: Daniel AJ Sokolov)