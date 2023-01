Kanban Day 2023: Einsatzbereiche und Umsetzung der agilen Methode

Der Kanban Day 2023 findet am 28. Februar statt. Die Veranstalter heise Developer und dpunkt.verlag, in Kooperation mit it-agile und Leanovate, richten sich mit der Online-Konferenz an Produkt- und Servicemanager sowie Führungskräfte. Sowohl Kanban-Einsteiger und -Einsteigerinnen als auch Fortgeschrittene erhalten wertvolle Impulse, denn die Grundlagen von Kanban stehen ebenso wie vertiefende Einblicke in den Einsatz der agilen Methode auf dem Programm. Noch bis zum 6. Februar sind Frühbuchertickets erhältlich.

Kanban für Anfänger bis Fortgeschrittene

Der zweite Kanban Day legt einen Schwerpunkt auf Kanban als Veränderungsmethode und besteht aus sieben 45-minütigen Vorträgen. Zum Einstieg setzt Markus Hippeli Kanban mit Selbsterkenntnis in Beziehung und zeigt unter anderem, was Kanban von anderen Methoden unterscheidet. Wer die Grundlagen von Kanban verstehen möchte, kann in Mathias Schröders Vortrag sein Wissen erweitern oder auffrischen, und wie sich holokratische Ansätze und Kanban vertragen, zeigen Heike Röttgers und Gerhard Wagler in ihrem erfahrungsbasierten Vortrag. Doch nicht nur die Einsatzzwecke von Kanban, sondern auch dessen Umsetzung kommt zur Sprache – nämlich bei der Wahl zwischen physischem Whiteboard oder elektronischem Tool.

Auszug aus dem Programm:

Nach jedem Vortrag besteht die Möglichkeit zur interaktiven Diskussion mit den Referentinnen und Referenten. Eine Abschlussdiskussion unter Moderation von Markus Hippeli und Sven Günther rundet den Konferenztag ab.

Frühbucherrabatt bis zum 6. Februar

Der Frühbucherrabatt läuft weiter: Ein Konferenzticket lässt sich bis zum 6. Februar für 219 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.) erwerben, danach für 269 Euro. Gruppenrabatte berechnet der Online-Ticketshop automatisch: Für drei Personen beträgt der Rabatt 10 Prozent, für vier Personen 15 Prozent und für fünf bis neun Personen 20 Prozent. Wer eine virtuelle Konferenztasche der Kooperationspartner it-agile und Leanovate erhalten möchte, kann diesen Wunsch beim Ticketkauf ebenfalls optional angeben. Die Tasche erhalten Interessierte vor Beginn der Konferenz per E-Mail.

Weitere Informationen bieten die Konferenz-Website, auf der sich optional ein Newsletter abonnieren lässt, und der Twitter-Kanal der Veranstalter.

