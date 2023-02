Kanban Day 2023: Frühbucherrabatt um eine Woche verlängert

Der Kanban Day geht am 28. Februar 2023 in die zweite Runde. Er richtet sich an Einsteiger und Einsteigerinnen sowie Fortgeschrittene im Umgang mit der agilen Technik und legt einen Schwerpunkt auf Kanban als Veränderungsmethode. Die Veranstalter heise Developer und dpunkt.verlag, in Kooperation mit it-agile und Leanovate, haben den Frühbucherrabatt um eine Woche verlängert. Bis zum 13. Februar sind vergünstigte Tickets erhältlich.

Umsetzung und Möglichkeiten

Der Kanban Day geht in sieben 45-minütigen Vorträgen auf die agile Methode ein, bevor eine Abschlussdiskussion unter Moderation von Sven Günther (it-agile) und Markus Hippeli (Leanovate) den Konferenztag abrundet. Von verschiedenen Umsetzungsmethoden und Erfahrungsberichten bis hin zu der Frage, was Kanban mit Selbsterkenntnis zu tun hat, erhalten Teilnehmende einen breit gefächerten Überblick – um Kanban in ihren Organisationen wirksam und gewinnbringend einsetzen zu können.

Dabei eignet sich die Konferenz sowohl für Kanban-Neulinge als auch -Fortgeschrittene. Die Grundlagen von Kanban bringt Mathias Schröder den Teilnehmenden näher, während Heike Röttgers und Gerhard Wagler aus ihrem Praxisalltag berichten, wie sich holokratische Ansätze und Kanban zusammenbringen lassen. Und schließlich stehen Kanban-Interessierte oft vor der Frage: Physisches Whiteboard oder elektronisches Tool?

Auszug aus dem Programm:

Frühbucherrabatt läuft in einer Woche aus

Die Veranstalter haben den Frühbucherrabatt um eine Woche verlängert: Bis zum 13. Februar beträgt der Preis für ein Konferenzticket 219 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.). Danach steigt er auf 269 Euro an. Gruppenrabatte berechnet der Online-Ticketshop automatisch: Für drei Personen beträgt der Rabatt 10 Prozent, für vier Personen 15 Prozent und für fünf bis neun Personen 20 Prozent. Eine kostenlose, virtuelle Konferenztasche der Kooperationspartner lässt sich optional beim Ticketkauf hinzubuchen. Die Tasche wird angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor Beginn der Konferenz per E-Mail zugesendet.

Weitere Informationen bieten die Konferenz-Website und der Twitter-Kanal der Veranstalter.

