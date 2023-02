Kanban Day 2023: Nur noch eine Woche bis zur Konferenz

In knapp einer Woche ist es so weit: Der Kanban Day geht am 28. Februar 2023 in die zweite Runde. Einsteiger und Einsteigerinnen sowie Fortgeschrittene erhalten dort wertvolle Impulse für den Umgang mit der agilen Technik und erfahren, wie sie sich gewinnbringend im Unternehmen einsetzen lässt. Dabei legen die Veranstalter heise Developer und dpunkt.verlag, in Kooperation mit it-agile und Leanovate, einen Schwerpunkt auf Kanban als Veränderungsmethode.

Ganztägiges Kanban-Wissen in sieben Vorträgen

Sieben 45-minütige Vorträge gehen auf Grundlagen und verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten der agilen Methode ein. So entmystifiziert Mathias Schröder die Kanban-Grundlagen, bevor es darum geht, wie sich Kanban an den Kontext einer Organisation anpasst und ob man eher auf ein physisches Whiteboard oder ein elektronisches Tool setzen sollte. Im Anschluss an die Vorträge folgt eine Reflexion des Gelernten in einer von Sven Günther (it-agile) und Markus Hippeli (Leanovate) moderierten Abschlussdiskussion mit den Referentinnen und Referenten.

Auszug aus dem Programm:

Tickets weiterhin verfügbar

Kurzentschlossene können weiterhin ein Konferenzticket buchen und bei einer Teilnahme mit ihrem Team von Gruppenrabatten profitieren. Der Preis für ein Konferenzticket beträgt 269 Euro (zzgl. 19 % MwSt.). Gruppenrabatte berechnet der Online-Ticketshop automatisch: Für drei Personen beträgt der Rabatt 10 Prozent, für vier Personen 15 Prozent und für fünf bis neun Personen 20 Prozent. Die Kooperationspartner bieten zudem optional eine kostenlose, virtuelle Konferenztasche an. Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich dafür entscheiden, erhalten die Tasche vor Beginn der Konferenz per E-Mail.

Weitere Informationen bieten die Konferenz-Website inklusive optionalem Newsletter und der Twitter-Kanal der Veranstalter.

