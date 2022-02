Kanban Day: Frühbucherphase bis 8. Februar verlängert

Der Kanban Day 2022 bildet den diesjährigen Konferenzauftakt von heise Developer und dpunkt.verlag. Der Konferenztag unter der Dachmarke inside agile findet in Kooperation mit it-agile und Leanovate am 22. Februar statt. Er deckt verschiedene Aspekte rund um das Thema Kanban ab – von der Entstehung des Konzepts bis hin zum zielführenden Einsatz in der agilen Softwareentwicklung und neueren Ansätzen wie dem Kanban Maturity Model. In sieben Vorträgen zeigen Kanban-Expertinnen und -Experten, warum Kanban mehr ist als Projektmanagement und für welche Einsatzzwecke sich die Methode darüber hinaus eignet. Ein flankierender Workshop zum Thema Flight Levels findet am Folgetag statt.

Sieben Vorträge und eine Abschlussdiskussion

In jeweils 45-minütigen Beiträgen erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kanban Day interessante Fakten über Kanban sowie praktische Denkanstöße. Von einem historischen Abriss der Kanban-Methode im Vortrag "Das Schweizer Messer zur Unternehmensverbesserung" von Markus Hippeli bis hin zu konkreten, mit Beispielen gespickten Einsatzbereichen in "Leadership auf allen Ebenen" von Carolin Salz präsentiert der Konferenztag einen fundierten, breit gefächerten Überblick – und legt einen Schwerpunkt auf Kanban als Managementmethode.

Dabei darf das Kanban Maturity Model nicht fehlen: Im Vortrag "Navi für Ihren Change – das Kanban Maturity Model" erfahren Konferenzteilnehmende mehr über das Modell, das als Antwort auf bestehende Herausforderungen bei der Implementierung von Kanban entstanden ist. Es soll diese umschiffen, indem es die Reife (Maturity) eines Unternehmens evaluiert und berücksichtigt.

Das Programm des Kanban Day 2022 umfasst die folgenden weiteren Expert:innenvorträge:

Im Anschluss an die Vorträge bietet sich den Teilnehmenden von 17.15 bis 17.45 Uhr die Möglichkeit, mit allen Experten und Expertinnen in einer Abschlussdiskussion in den Austausch zu treten.

Workshop: Flight Levels in Theorie und Praxis

Wer sich zudem in Flight Levels einarbeiten und zu ihrem praktischen Einsatz befähigt werden möchte, findet dazu im flankierenden halbtägigen Workshop "Flight-Levels-Einführung" Gelegenheit. Klaus Leopold und Dr. Siegfried Kaltenecker, Pioniere auf dem Gebiet der Flight Levels, teilen Interessierten am 23. Februar von 13.30 bis 17.30 Uhr alles Wissenswerte darüber mit und bieten interaktive Übungen an, um Teilnehmende in die Lage zu versetzen, das Konzept selbst anzuwenden.

Verlängerte Frühbucherphase

Die Frühbucherphase hat sich auf den 8. Februar verlängert: Wer sich bis dahin zur Teilnahme am Kanban Day entscheidet, kann vom Frühbucherrabatt profitieren und sich ein Ticket für 199,00 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.) sichern. Danach betragen die Kosten 249 Euro. Ein Workshop-Ticket "Flight-Levels-Einführung" ist für 249 Euro verfügbar. Alle weiteren Informationen sind auf der Website zu finden, die zudem einen optionalen Newsletter anbietet. Aktuelle Informationen lassen sich auch dem Twitter-Kanal der Dachmarke inside agile entnehmen. (mai)