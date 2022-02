Kanban Day: Last Call für einen Einblick in Kanban als Managementmethode

Am 22. Februar 2022 richten heise Developer und dpunkt.verlag erstmals den Kanban Day aus, in Kooperation mit it-agile und Leanovate. Kurzentschlossene können noch zugreifen und sich ein Konferenzticket sichern – für den Workshop "Flight-Levels-Einführung" am Folgetag ist dagegen nur eine Eintragung auf der Warteliste möglich, da alle Tickets bereits vergriffen sind.

Der Online-Konferenztag Kanban Day läuft unter der Dachmarke inside agile, die sich regelmäßig mit weiteren Themen aus der agilen Softwareentwicklung wie Agile Leadership oder Product Ownership befasst. Er wird verschiedene Facetten der Methode beleuchten und zeigen, wie sie sich gewinnbringend im Unternehmen einsetzen lässt. Der Schwerpunkt der Konferenz liegt dabei auf Kanban als Managementmethode. Auch ein Einblick in das Kanban Maturity Model darf nicht fehlen – eine neuere Entwicklung in der Kanban-Welt, die vom Kanban-Pionier David J Anderson mitentwickelt wurde und deren Hintergründe er kürzlich im Interview mit heise Developer beschrieb.

Leadership, Teamarbeit und dynamische Strategiefindung

Kanban eignet sich für mehr als Projektmanagement, wie die Konferenzteilnehmer in sieben teils mit Praxisberichten angereicherten Expertenbeiträgen erfahren: Die Einsatzbereiche reichen von der Arbeit in agilen Teams bis hin zur Leadership-Ebene. Auch erfahren Interessierte, warum langfristige Strategien mit Planungshorizonten von fünf Jahren oder mehr überholt sind und wie sich stattdessen ein fortlaufender Prozess zur Strategiefindung etablieren lässt.

Die Kanban-Expertinnen und -Experten präsentieren ihre 45-minütigen Vorträge von 9.00 bis 17.15 Uhr. Nach den Vorträgen bleiben den Teilnehmenden jeweils 15 Minuten Zeit für Fragen, zudem findet im Anschluss von 17.15 bis 17.45 Uhr eine Abschlussdiskussion statt.

Das Programm des Kanban Day 2022 umfasst die folgenden Expert:innenvorträge:

Workshop: "Flight-Levels-Einführung"

Der flankierende halbtägige Workshop "Flight-Levels-Einführung" am 23. Februar bietet einen interaktiven Einblick in das agile Konzept. Die Flight-Levels-Experten Klaus Leopold und Dr. Siegfried Kaltenecker vermitteln Interessierten von 13.30 bis 17.30 Uhr nicht nur die Grundlagen und Anwendungsbereiche, sondern dank interaktiver Übungen erfahren Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch ganz praktisch, wie sich Flight Levels einsetzen lassen.

Letzte Chance für die Konferenzteilnahme

Wer am Kanban Day teilnehmen möchte, hat noch bis zum Konferenztag die Möglichkeit, ein Ticket für 249 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.) zu erwerben. Der Workshop "Flight-Levels-Einführung" ist derzeit ausgebucht, Interessierte können sich jedoch in eine Warteliste eintragen. Sollte ein Platz im Workshop frei werden, lässt sich ein Ticket für 249 Euro erwerben. Alle weiteren Informationen sind auf der Website zu finden, die zudem einen optionalen Newsletter anbietet. Aktuelle Informationen lassen sich auch dem Twitter-Kanal der Dachmarke inside agile entnehmen. (mai)