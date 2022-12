Kann hier noch jemand Cobol? Und wenn ja, wie viele?

Wie weit ist die Mainframe-Programmiersprache Cobol (Common Business-Oriented Language) noch verbreitet? Und wie sieht es mit den Zukunftsplänen der Industrie aus? Das möchte das Open Mainframe Project – genauer dessen Cobol-Arbeitsgruppe – herausfinden. Noch befindet sich das Forschungsunterfangen aber in der Planungsphase.

Der Blogpost von John Mertic, Programm-Direktor im Open Mainframe Project, spricht von der "ambitioniertesten Marktbefragung", die das Projekt bis dato durchführen wolle. Ziel des Vorhabens ist es, "ein detailliertes Verständnis dafür zu erlangen, inwieweit Anbieter in Cobol" investiert seien. Dazu möchte man herausfinden, wie häufig und wo die inzwischen über 60 Jahre alte Programmiersprache noch in der IT-Industrie zum Einsatz kommt, in welchen Einsatzszenarien sie verwendet wird und wie die Pläne für künftige Anwendungsfälle aussehen.

Repräsentative Zahlen zur Cobol-Verbreitung

Dabei plant das Projekt seine Befragung tatsächlich durchaus ambitioniert: Man wolle "Erkenntnisse aus allen relevanten Branchen und geografischen Regionen zu gewinnen" und so eine möglichst repräsentative Studie erstellen.

Die Befragung ist eine Kooperation der Cobol-Arbeitsgruppe mit den Subgruppen "Research" und der "Training and Certification" der Linux Foundation. Noch fehle es für das groß angelegte Untersuchung jedoch am nötigen Geld. Das Open Mainframe Project ruft in dem Blogpost daher dazu auf, Sponsor der Studie zu werden.

Die Cobol Working Group ist im Gegensatz zur Programmiersprache noch recht jung: Sie wurde erst 2020 vom Open Mainframe Project initiiert. Dabei handelt es sich nach Angaben des Projekts um eine herstellerneutrale Gruppe von Cobol-Befürwortern und -Praktikern, die den weiteren Einsatz der Sprache fördern wollen.

(jvo)