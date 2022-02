"Karmesin" und "Purpur": Neue Pokémon-Spiele noch 2022 für die Switch

Die beliebte Pokémon-Spielereihe bekommt noch 2022 einen neuen Ableger auf der Nintendo Switch: "Karmesin" und "Purpur" (engl. "Scarlet" und "Violet") werden in typischer Serientradition ein paar kleine Unterschiede aufweisen, im Kern aber das gleiche Spiel sein. Im Vergleich zu Titeln wie "Let's Go Pikachu" und dem Remaster "Pokémon Leuchtende Perle" wird in "Karmesin" und "Purpur" eine neue Generation an Taschenmonstern ihren ersten Auftritt bekommen.

Dabei handelt es sich mittlerweile schon um die 9. Generation an Pokémon. In einem dreiminütigen Trailer sind ein paar Ausschnitte aus dem Spiel zu sehen, das Nintendo als "Abenteuer im Open-World-Stil" beschreibt – ein möglicher Hinweis darauf, dass ein paar der Design-Konzepte von "Pokémon Legenden: Arceus" möglicherweise auch in "Karmesin" und "Purpur" Anwendung finden könnten.

Weitere Informationen hat Nintendo noch nicht veröffentlicht. Das Spiel wird, wie üblich von Game Freak entwickelt, der Release-Zeitraum dürfte wie üblich im Herbst liegen. Im Trailer sind außerdem kurz die drei Starter-Pokémon zu sehen: Sie heißen "Felori", "Krokel" und "Kwaks".

(dahe)