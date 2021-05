Karriereberatung: Coaching "aus der Vogelperspektive"

Wer früher zur Karriereberatung ging, galt als schwach. "Dieses Stigma hat sich vor etwa zehn Jahren aufgelöst, seitdem wird Karrierecoaching zunehmend vorurteilsfrei in Anspruch genommen", sagt Jutta Boenig, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Karriereberatung und Inhaberin von Boenig Beratung in Überlingen am Bodensee. Sie hat eine psychologisch-pädagogische Ausbildung, Führungserfahrung in der Industrie und ist systemischer Coach.

Wer im Verband Mitglied werden will, muss fachliche Standards vorweisen, um aufgenommen zu werden. "Das ist wichtig, weil sich viele Erfolgsratgeber am Markt tummeln, die nicht immer unbedingt qualifiziert sind", sagt Boenig. Die Mitgliedschaft in einem etablierten Verband ist deshalb der Nachweis einer Mindestqualifikation.

heise jobs – der IT-Stellenmarkt Zu Arbeitsplätzen und Stellenangeboten in der IT-Branche siehe auch den Stellenmarkt auf heise online: heise jobs - der Stellenmarkt auf heise online

Beratung ist wie ein Boxenstopp

Der Mensch ist schlicht und deshalb das Grundproblem von Kunden in der Karriereberatung oft dasselbe, die Lösung aber immer individuell: "Viele sind an einem Punkt angekommen, an dem sie nicht mehr zufrieden sind", sagt Boenig. Beratung ist wie ein Boxenstopp, bei dem es darum geht, zu verstehen, wer man ist, außer der Funktion, die man hat. Dies ist eine Grundfrage im systemischen Ansatz.

Die Lösung hängt von vielen Faktoren ab, etwa dem Alter, den Zielen und einer eventuellen Familie. Die und Freunde eignen sich als Sparringspartner, wie Boenig ihre Rolle definiert, meist aber nicht als Berater, weil sie emotional beteiligt sind. "Ich bewerte nicht, sondern schaue aus der Vogelperspektive auf die Situation und stelle die richtigen Fragen", sagt Boenig. Fragen regen dazu an, Antworten zu finden.

Seit fast 25 Jahren ist Boenig Karriereberaterin. Anfangs hatte sie überwiegend Ingenieure als Kunden. Heute sind mehr als die Hälfte technische Akademiker und fast ausschließlich Männer, ab der mittleren Managementebene. Andere Berater haben sich auf Berufseinsteiger oder Frauen spezialisiert. Sie schätzt, dass der Anteil Frauen zu Männern, die zur Karriereberatung gehen, bei 40 zu 60 liegt.

Der Stundensatz der Berater liegt zwischen 120 und 600 Euro. "In den Verträgen von Managern steht heutzutage oft, dass sie Karriereberatung als eine Art Fortbildung in Anspruch nehmen dürfen und die Firma dafür bezahlt", sagt Boenig. Ebenso üblich ist das bei Trennungen mit Beratung zur beruflichen Neuorientierung, dem Outplacement.

Zwei Männer berichten offen von ihren Erfahrungen aus der Karriereberatung. Sie nennen ihre Namen, erzählen, weshalb sie zur Beratung gingen und was sie ihnen gebracht hat:

Offen für ganzheitliche Sichtweisen

Vor etwa einem Jahr war klar, dass ich mich außerhalb meiner damaligen Firma neu orientieren würde. Rund 25 Jahre war ich in zwei amerikanischen Telekommunikationsunternehmen und nach mehreren Karriereschritten, zuletzt Vertriebsleiter für weite Teile Europas und Russlands, ist die Situation miteinander schwierig geworden. Als Konsequenz daraus haben wir einen Aufhebungsvertrag mit Outplacement vereinbart. Ich ging zur Karriereberaterin, bei der ich schon ein Jahrzehnt Kunde bin. Mein damaliger Manager hatte mich damals gefragt, ob ich zu einem beliebigen Thema gerne eine Fortbildung hätte – ich habe mich für die Karriereberatung entschieden.

Eugen Gebhard – Teilhaber eines Schweizer Start-ups

Ich bin Eugen Gebhard, 56 Jahre und Dipl.-Ing. Technische Informatik. In der ersten Karriereberatung habe ich herausgefunden, dass ich aus der Technik raus wollte und hinein in den Vertrieb und ins General Management. Als ein solcher Job in der Firma frei war, habe ich mich beworben und ihn bekommen. In den folgenden Jahren war ich in Zeiten beruflicher Neuorientierung oder einer gewissen Unzufriedenheit mit dem Status Quo immer wieder bei meiner Beraterin. Ich bin ein neugieriger und offener Mensch, der sich umschaut und umhört, um herauszufinden, wie ich meine Fragen lösen kann. Mir hat die Karriereberatung dabei maßgeblich geholfen, berufliches mit privatem zu vereinen.

Heute bin ich Director DACH bei einem Softwareunternehmen und Teilhaber eines Schweizer Start-ups. Anfänglich ging es in der Karriereberatung um rein fachliche Unterstützung, dann erarbeiteten wir die Themen ganzheitlicher, also die Verbindung zwischen Persönlichkeit und Professionalität. Mich haben die Gespräche inspiriert, gestärkt und die Ideen finden lassen, die ich für die nächsten Schritte brauchte.

Völlige Neuorientierung

Johannes Schulz – Vom Maschinenbau in den sozialen Bereich

Mein Name ist Johannes Schulz, ich bin 37 Jahre, habe einen Bachelor in Maschinenbau und einen MBA in Unternehmensführung. Ich habe als Konstrukteur in einem Konzern angefangen und bin ganz klassisch die Karriereleiter hoch bis zum technischen Leiter in der Geschäftsführung. Schon eine Stufe davor, als Abteilungsleiter, steckte ich in einer Krise. Ich hatte einen Job, der mir viel Spaß machte und sehr gut bezahlt war. Aber das Verhältnis zum Chef war schwierig, parallel kamen Probleme im Privaten dazu.

Ich ging zu einer Karriereberaterin und habe mir davon Unterstützung in der Entscheidungsfindung versprochen, wie es beruflich weitergehen kann. Mir war es wichtig, meine Situation aus professioneller Perspektive betrachten zu lassen. Ich kam zu einer Beraterin, die die persönliche und private Situation geschickt miteinander verbunden hat, die außerdem weiß, wie die Prozesse in der Wirtschaft laufen. Zunächst wurde der Ist-Stand analysiert, dann über Träume, Zukunftsaussichten und Interessen gesprochen. Daraufhin wird ein Weg erarbeitet, wie man seine Ziele erreichen kann. Das geschieht vor allem dadurch, dass man intensiv an sich selbst arbeitet. Sich immer besser versteht, wer man eigentlich ist, wie man tickt und welche Werte man hat.

Während der Beratungen stieg ich in die Geschäftsführung auf und erfuhr später, dass der Standort, für welchen ich gearbeitet habe, geschlossen wird. So stellte sich mir die Frage, wohin meine berufliche Reise weitergeht. Ich hatte Interesse an einem Job im sozialen Bereich, hätte mir aber nicht zugetraut, ohne einen Abschluss darin mich für einen Leitungsposten zu bewerben. Die Beraterin machte mir Mut darin.

Inzwischen bin ich Geschäftsführer einer Gesellschaft für Werkstätten für behinderte Menschen. Mein Gehalt zwar kleiner, meine Zufriedenheit aber größer. Das ist mir wichtiger, wie ich heute weiß. Die Beratung habe ich aus eigener Tasche bezahlt und dabei viel mehr an immateriellem Wert gewonnen, als Geld fürs Coaching ausgegeben.

(bme)