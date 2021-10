Kassenloses Einkaufen auf dem Vormarsch: Auch ALDI Nord testet in erster Filiale

ALDI Nord will Anfang 2022 in Utrecht, in den Niederlanden, seinen ersten kontaktlosen Markt eröffnen, in dem Einkaufen lediglich durch Ein- und Auschecken mittels QR-Code möglich ist. Mit an den Regalböden befindlichen Sensoren sowie einer im Laden eingesetzten Kameratechnik sollen alle Einkaufsbewegungen erfasst und dem richtigen Käufer zugeordnet werden. Testkunden können Einkaufshistorien und notwendige Erstattungen in einer Aldi-App beantragen.

Konkurrenz hat vorgelegt

Bezahlen mit Pick & Go App (Bild: Rewe)

Für das Vorhaben kooperiert ALDI Nord mit dem aus Israel stammendem Technologieunternehmen Trigo zusammen, das auch schon mit Rewe an einem System zum kontaktlosen Bezahlen zusammengearbeitet hat. Dabei wurde ein 3D-Modell des Supermarktes in der Kölner Zeppelinstraße erstellt, um die Umgebung und die darin stattfindenden Bewegungen digital abzubilden. Anfang Mai startete der Test unter Mitarbeitenden. Das neue Einkaufsmodell sollte Kundinnen und Kunden dann im Spätsommer zur Verfügung stehen. heise online teilte die REWE Markt GmbH mit, dass die internen Tests voraussichtlich noch den gesamten Oktober laufen werden.

Auch ALDI Süd testet seit September seine erste kassenlose Filiale in London, gab allerdings keine weiteren Informationen über den genauen Standort bekannt.

Als Vorläufer gilt das Unternehmen Amazon, das Einzelhändlern seine Technik "Just Walk Out" für kassenlose Supermärkte anbietet, bei dem ebenfalls intelligente Kameras, Sensordaten und Deep Learning zum Einsatz kommen.

(mack)