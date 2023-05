Videoeditor Kdenlive mit Whisper-Transkription und verschachtelter Zeitleiste

Das Kdenlive-Projekt hat Version 23.04 seines Open-Source-Videoschnittprogramms für Linux, macOS und Windows veröffentlicht. Die neueste Ausgabe der Software bringt eine schon lange angekündigte Funktion mit: verschachtelte Zeitleisten. Sequenzen können komplexe Videoprojekte in einzeln zu bearbeitende Sequenzen aufteilen, die abschließend zu einem Video zusammenfügt werden. Kleine Änderungen mittendrin haben damit keine Auswirkung auf das gesamte Projekt. Eine weitere große Neuerung sind automatische Untertitel mit OpenAIs Whisper. Die Funktion transkribiert Sprache zu Text mit Hilfe von Whisper in eine Untertitelspur und kann den Text auch ins Englische übersetzen.

Verschachtelte Zeitleisten

Komplexe Videoprojekte sollen in Kdenlive nun einfacher sein: Die verschiedenen Abschnitte eines Videos können in thematisch passenden, separaten Sequenzen bearbeitet und daraus zu einem größeren Video zusammengefügt werden. Wenn sich also im vorderen Teil etwas verschiebt, läuft man nicht mehr Gefahr, weiter hinter etwas unbeabsichtigt mit zu verschieben. Beim Start eines neuen Projekts ist standardmäßig bereits eine erste Sequenz angelegt, die die ersten Zeitleisteninhalte aufnimmt.

Beim Videoschnitt mit Kdenlive können Abschnitte eines Videos jetzt in Sequenzen in Reitern separat bearbeitet werden.

Weitere Sequenzen entstehen entweder über das Menü oder das Kontextmenü des Projektinhalts. Alternativ markiert man Clips in der Zeitleiste und erstellt daraus eine neue Sequenz. Die weitere Bearbeitung erfolgt dann in eigenen Reitern. Abschließend legt man eine Sequenz fürs finale Video an und zieht einzelnen Abschnitte in passender Reihenfolge hinein. Auf diese Weise lassen sich auch mehrere Videos in unterschiedlicher Länge und Zusammenstellung in einem Kdenlive-Projekt erstellen. Wenn eine Sequenz das Projekt zusammenfasst, weitere Sequenzen also in diese eingefügt sind, spricht man von "verschachtelten Zeitleisten". Wer die Funktion nicht nutzen möchte oder schlicht nicht braucht, kann sie ignorieren und wie bisher alles in einer Zeitleiste bearbeiten.

Automatische Untertitel

Schon bisher konnte Kdenlive automatische Untertitel mit der Offline-Spracherkennung VOSK erstellen. Jetzt kann dafür alternativ Whisper von OpenAI genutzt werden. Das Speech-to-Text-Modell erkennt Sprache im Video und transkribiert den Text in eine Untertitelspur. Der Vorteil von Whisper: Die Spracherkennung ist präziser, sie erkennt Interpunktion und kann die generierten Texte auch ins Englische übersetzen. Kdenlive weist im Einstellungsdialog darauf hin, dass dafür am besten eine Grafikkarte zum Einsatz kommt, da das Rendern auf der CPU lange dauert.

Für die Spracherkennung mit Whisper ist eine Grafikkarte hilfreich, der Prozessor erledigt die Aufgabe nur langsam.

Für die Installation hat Kdenlive einen Installationassistenten in die Einstellungen eingebaut. Im Test unter Arch Linux funktioniert die Installation des Moduls openai-whisper damit jedoch nicht. Es ließ sich jedoch mit einem einfachen pip-Befehl in der Kommandozeile einrichten. Danach war Whisper in Kdenlive auswählbar und einsatzbereit.

Die Untertitel lassen sich anschließend in der Vorschau bei Bedarf überarbeiten und anders aufteilen. Neu ist, dass beim Schneiden eines Clips dessen Untertitel wahlweise dupliziert oder getrennt werden können.

Neues bei Effekten & Übergängen

Die neue Kdenlive-Version bringt außerdem Verbesserungen für Effekt- und Übergangsstapel. Der Defish-Effekt hat neue Optionen erhalten. In vielen Effekten ist der Farbwert jetzt mit Keyframes steuerbar und auch der Audio-Normalisierer wurde verbessert. Mit gedrückter Umschalttaste lassen sich die Effekte nun schrittweise anpassen und damit feiner steuern.

Neu hinzugekommen ist ein Timer-Effekt, der auf einem Clip platziert wird und dort die Dauer des Clips oder während der Spur-Laufzeit hinauf oder herunter zählt. Ebenfalls neu in Kdenlive 23.04: einige Keyframe-gesteuerte Übergänge.

Im KDE Store wurde eine neue Kategorie für Kdenlive-Projektdateien angelegt. Dort stehen nun mehrere Multi-Screen-Frame-Vorlagen zum Anordnen mehrerer Clips auf einem Bildschirm zum Download bereit.

Auch in diese Kdenlive-Version sind zahlreiche Fehlerkorrekturen und viele weitere Verbesserungen eingeflossen. Ein vollständiges Changelog steht auf der Projekt-Website bereit.

Kdenlive 23.04 steht für Linux, Windows und macOS über die Projekt-Website zum Download bereit. Fehlt die aktuelle Ausgabe in den Repositories der eigenen Linux-Distribution stehen hier ein distributionsübergreifende AppImage und Flatpak bereit. Den Einstieg in den Videoschnitt mit Kdenlive zeigt ein ausführlicher Artikel auf heise+.

