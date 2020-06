Keen: Google startet neue Sammelfunktion à la Pinterest

Google hat unter dem Dach der Area 120 eine neue App gestartet. Mit Keen, was auf deutsch in etwa "Interesse haben" heißt, lassen sich Sammlungen anlegen und teilen. Die Area 120 ist allerdings eine Art Testlabor, dort entwickelte Produkte werden häufig auch schnell wieder eingedampft.

Keen erinnert sowohl an Pinterest als auch an die bereits vorhandene Funktion der Google Sammlungen, wobei diese vorwiegend für das Speichern von Links zu einem Thema gedacht ist. Die neue App arbeitet mit Künstlicher Intelligenz, die passende Inhalte zu einem Thema anzeigen soll, heißt es in einem Blogbeitrag von Google.

Ausprobieren in der Area 120

"Keen soll kein Ort sein, um stundenlang durch das Internet zu browsen. Es soll ein Zuhause für deine Interessen sein: ein Ort, an dem sie wachsen können, man sie mit geliebten Menschen teilen kann und um Sachen zu finden, die das Leben lebenswerter machen." Die Sammlungen können, neben den KI-Vorschlägen, manuell kuratiert werden. Man kann sie privat halten oder öffentlich zur Verfügung stellen. Öffentlichen Keens können andere Nutzer dann auch folgen und bekommen eine Benachrichtigung, sobald neue Inhalte hinzugefügt werden.

Aus Googles Area 120 kamen bereits Experimente mit Virtual-Reality in der Werbung – durchgesetzt haben sie sich anscheinend nicht. Die dort entstandene App zum spielerischen Programmierenlernen, Grasshopper, gibt es immerhin noch.

(emw)