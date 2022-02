Kein DDR5-RAM: Micron gibt Gaming-Marke Crucial Ballistix auf

Der weltweit drittgrößte DRAM-Hersteller Micron gibt einen großen Teil seines Retail-Geschäfts auf: Die Tochter Crucial stellt die eigene Marke Ballistix ein, unter der die Firma zuletzt übertaktete DDR4-Module mit Aluminiumabdeckungen als "Gaming-RAM" verkaufte. Die eigenen DDR4-Kits gehören schon lange zu den günstigsten am Markt.

Die Bekanntgabe erfolgte in Form einer Mitteilung per Mail. Zuletzt wurden einige Crucial-Ballistix-Kits schlagartig günstiger, vermutlich um die Lager zu leeren. 16 GByte DDR4-3000-RAM etwa gibt es schon für etwas mehr als 50 Euro. Neuere DDR5-Module hat Crucial nie unter der Ballistix-Marke aufgelegt.

Nur noch unübertakteter Speicher

Der Hersteller wird weiterhin Arbeitsspeicher für Desktop-PCs und Notebooks verkaufen, allerdings nur noch in Form von Crucial-Kits ohne Zusatznamen. Diese halten sich an die JEDEC-Spezifikationen ohne Übertaktung beziehungsweise gestraffte Timings. So gibt es innerhalb der DDR4-Generation zwar DDR4-3200-Kits, die jedoch langsame CL22-22-22-Timings aufweisen.

Nachfolger gibt es mit DDR5-4800-Taktfrequenzen und CL40-39-39-Timings. Andere Hersteller bieten bereits übertakteten DDR5-6000-RAM mit den gleichen Timings an, der bisher mit Intels Alder-Lake-Prozessoren (Core i-12000) läuft und in Zukunft mit AMDs AM5-Plattform rund um Ryzen 7000.

(mma)