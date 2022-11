Kein Kinderspiel: Tüftler installiert Mac OS 9 auf der Nintendo Wii

Einem französischen Tüftler ist es gelungen, eine ältere Version des Betriebssystems Mac OS auf einer alten Wii-Spielekonsole zu installieren. Dafür musste er aber einige Tricks anwenden. An einigen Punkten stieß er auch auf unüberwindbare Hürden – besonders, als es um neuere Versionen des Mac-Betriebssystems ging.

Die Frage, ob ein Linux-Betriebssystem auf der Wii läuft, beschäftigte Pierre Dandumont schon vor knapp zehn Jahren, schreibt er in einem Blogpost. Den Anstoß, es mal mit einem Mac-Betriebssystem zu probieren, gab schließlich ein YouTube-Video, in dem ein Bastler die Innereien eines Mac Mini M1 in das Gehäuse einer Wii einbaute und erfolgreich zum Laufen brachte.

Grafikleistung ist ein großes Problem

Dandumonts Plan war allerdings wesentlich ambitionierter, wollte er doch nach Technik-Maßstäben uralte Hardware nutzen, um ein Betriebssystem, das sehr speziell auf einen bestimmten Computer zugeschrieben ist, darauf zum Laufen zu bringen. Geholfen hat ihm dabei schließlich die Virtualisierungssoftware Mac-on-Linux – streng genommen war eine direkte Installation so also nicht möglich, obwohl der Prozessor der Wii, ein PowerPC G3, schon einmal eine wichtige Voraussetzung erfüllte.

So installierte der Franzose erst mal ein Modern Linux, das speziell auf Wii und GameCube abgestimmt ist. Mit ihrer Grafikkarte mit 3 MB Speicher, 88 MB RAM und 512 MB Flashspeicher kratzt die Wii am Minimum der Systemvoraussetzungen für den Einsatz von MacOS 9.2. Als problematisch sollte sich im weiteren Verlauf vor allem die niedrig aufgelöste Videoausgabe von maximal 480p herausstellen.

Installation der Software

Mithilfe der Software Homebrew-Channel schuf Dandumont sodann die Voraussetzungen für die Installation weiterer Software. Über BootMii als weiteren Umweg ist es möglich, dann schließlich Linux zu installieren. Als Hürde erwies sich dann noch einmal das Kompilieren von Mac-On-Linux.

Nach erfolgreicher Installation von Mac OS hatte Dandumont sein Ziel erreicht. Große Freude bereitet die Nutzung auf der Wii aber nicht, schreibt er. Vor allem die Grafikleistung lasse stark zu wünschen übrig und das Disk-Image auf der SD-Karte sei auch nicht besonders schnell. Zudem sei jeweils eine mühsame Abfolge von Schritten nötig, um Mac OS zu starten – einen automatischen Bootprozess vermochte er nicht einzurichten.

Hier hört der Spaß auf

Während es ihm gelang, den Ego-Shooter Doom und den Internet Explorer 5 für den Mac zumindest schleichend zum Laufen zu bringen, war aber schließlich beim Versuch, Mac OS X Puma (10.1) zu installieren, Schluss. Wahrscheinlich reiche der Arbeitsspeicher nicht aus, schlussfolgerte er.

(mki)