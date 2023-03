Kein Witz: Apple testet Sprach-KI für Gags auf dem Apple TV

Wer sein Apple-TV nach einem Witz fragt und eine aktuelle Beta-Version von tvOS einsetzt, könnte dieser Tage eine große Überraschung erleben und tatsächlich einen guten Witz zu hören bekommen: Apple testet angeblich neue Fähigkeiten für Sprachassistent Siri. Entsprechende Beobachtungen wurden jetzt durch Codefunde eines Apple-Blogs untermauert. Siri mit natürlichen Sprachfähigkeiten erleben allerdings aktuell offenbar nur nach einem Zufallsprinzip ausgewählte Tester einer neuen Betriebssystemversion.

Die Nachricht, dass Apple offenbar doch schon ein konkretes Sprach-KI-Projekt in der Umsetzung hat, überrascht die Fachwelt nach teils anderslautenden Medienberichten in den vergangenen Tagen. Mit großer Spannung war vor einigen Wochen zunächst ein interner KI-Gipfel in Cupertino erwartet worden, der jedoch keine unmittelbare Reaktion auf den Erfolg von ChatGPT und anderen KI-Lösungen erwarten ließ. In der New York Times kam indessen ein früherer Mitarbeiter Apples zu Wort, der vor einigen Jahren an der Entwicklung von Siri beteiligt war. Er ließ erkennen, dass die Software nur sehr schwer in eine andere Richtung zu entwickeln sei.

Codename Bobcat

Das Apple-Newsblog 9to5Mac berichtet jetzt, dass schon in der aktuellen Beta-Version von tvOS 16.4 eine Verbesserung von Siri enthalten sei, mit der Apple das Erzeugen natürlicher Sprache mit Künstlicher Intelligenz erprobe. Unter dem Codenamen Bobcat sei ein neues Framework entworfen worden, das – so 9to5Mac – wohl auch schon für den Einsatz auf iPhone, iPad, Mac und HomePod vorbereitet sei, aber dort noch nicht freigeschaltet wurde. Offenbar habe Apple die Möglichkeit, das Modul serverseitig ein- und auszuschalten.

Momentan trete die verbesserte Siri aber nur beim Erzählen von Witzen in Aktion. Apple arbeite offenbar auch daran, das Einstellen von Timern damit testweise zu verbessern. Ob eine baldige Einführung geplant ist oder Apple einfach nur einige Live-Tests vornehmen möchte, ist nicht zu erkennen.

Ein gutes Versteck

Für das Testen von neuen Funktionen ist die Betriebssoftware des Apple TV eigentlich ein gutes Versteck: Neue Softwareversionen enthalten selten eine größere Liste von neuen Funktionen und finden dementsprechend in den Fachmedien weit weniger Beachtung als iPhone, Apple Watch und Mac. Zudem würde das primär per Siri Remote gesteuerte Apple TV wie HomePod und Apple Watch am stärksten von einem besseren Sprachinterface profitieren.

Etwas Ebenbürtiges zu ChatGPT sollten Interessierte zunächst nicht erwarten, heißt es bei 9to5Mac. Allerdings wäre eine deutlich flexiblere Spracherkennung schon ein großer Fortschritt. Aktuell funktioniert Siri vorlagenbasiert, das heißt, dass Nutzer idealerweise so mit dem Assistenten sprechen, wie es von den Entwicklern erdacht wurde. Auch bei den Rückmeldungen zeigt sich das System eher unflexibel und erklärt bei vielen Fragen, dass es nicht weiterhelfen könne oder dass der Nutzer im Web danach suchen könnte. Das könnte sich mit dem Einsatz einer KI ändern.

