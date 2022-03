Keine Filme von Disney, Warner und Sony mehr in Russland

Mehrere große Filmstudios werden ihre Titel bis auf Weiteres nicht mehr in Russland veröffentlichen. Zuerst hatte sich der US-amerikanische Disney-Konzern zu dem Schritt entschieden, bevor auch Warner und Sony ihre Filmveröffentlichungen in Russland auf Eis legten.

Als Grund nennt Disney in einem Statement die unprovozierte Invasion Russlands und die humanitäre Krise in der Ukraine. Der erste Film, der in Russland nicht veröffentlicht werden soll, ist demnach der Pixar-Titel "ROT" (engl. "Turning Red"). Künftige Geschäftsentscheidungen sollen von der "weiteren Entwicklung der Situation" abhängig gemacht werden, schreibt Disney.

"The Batman" und "Harry Potter"

Warner möcht ebenfalls vorerst keine Filme mehr in Russland veröffentlichen, teilte das Unternehmen wenige Stunden nach der Disney-Ankündigung mit. Konkret soll der für einen Release am Freitag geplante Action-Film "The Batman" nicht in russischen Kinos zu sehen sein. Ab April sollte der "Harry Potter"-Film "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" in Russland zu sehen sein, dessen Release nun ebenfalls als fraglich gilt.

Sony Pictures hatte laut dem britischen Guardian den Release von "Morbius" für den 24. März abgesagt. Zuvor hatte die Ukrainische FIlmakademie zu einem Boykott des russischen Kinos und der russischen Filmindustrie aufgerufen.

Netflix will Propaganda nicht zeigen

Der Streaming-Dienst Netflix geriet derweil ins Visier Moskaus: Russland hat Auflagen auf den Weg gebracht, die den US-Streamingdienst ab dem 1. März dazu zwingen sollen, auch Inhalte von Kreml-nahen Sendern zu übertragen. Dem Hollywood Reporter sagte ein Netflix-Sprecher, man habe keine Pläne, diese Kanäle tatsächlich ins Angebot zu übernehmen.

Laut Reuters haben Hollywood-Studios im vergangenen Jahr 601 Millionen US-Dollar mit dem Verkauf von Kinotickets umgesetzt. Das entspreche 2,8 Prozent des globalen Umsatzes mit Kino-Veröffentlichungen.

(dahe)