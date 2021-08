Keine MS-Office-Apps mehr für Chromebooks

Microsoft stellt seine Office-Anwendungen für Chromebooks ein. Künftig müssen Nutzer stattdessen auf die Web-Applikationen zurückgreifen. Bei den lokalen Apps handelt es sich um die Android-Versionen, seit 2016 lassen sie sich auf dem Play Store heraus installieren.

Web-Anwendungen seien besser als Apps

In einer Stellungnahme gegenüber iX begründet Microsoft den Schritt damit, dass Chromebook-Nutzer so "die am besten optimierten Erfahrung" erhalten würden. Ferner würden Anwender so zusätzliche Funktionen und Premium-Features erhalten.

Den Wechsel zu den Web-Anwendungen will Microsoft am 18. September 2021 durchführen. Nutzer haben die Wahl zwischen einem kostenlosen Zugang mit eingeschränkten Funktionen oder einem kostenpflichtigen Microsoft-365-Abonnement.

Outlook fällt als Mail-Client weg

Des Weiteren weist Microsoft auf seiner Support-Seite darauf hin, dass die Web-Version von Outlook ausschließlich mit einem Microsoft-Konto funktioniere. Es handelt sich also um Outlook.com, nicht den Mail-Client. Wer einen anderen Provider verwendet, soll dessen Web-Interface heranziehen.

(fo)