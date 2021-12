Keine besinnliche Weihnachtszeit für viele Büroarbeiter

31 Prozent der Angestellten sind während der Weihnachtsfeiertage und zwischen den Jahren für Nachrichten ihres Arbeitgebers erreichbar. Und ganze 80 Prozent dieser schauen mindestens einmal am Tag in ihre beruflichen Mitteilungen. Dies geht aus einer aktuellen Umfrage von Slack und YouGov hervor, durchgeführt unter 2000 Büroarbeitern in Deutschland.

Allerdings gaben 36 Prozent an, ohnehin grundsätzlich außerhalb der Kernarbeitszeit erreichbar zu sein – hier stellen die Feiertage einfach meist keine Ausnahme dar. Aber selbst 22 Prozent derjenigen, die abschalten wollen, schauen wenigstens einmal die Woche in ihre Mitteilungen aus dem Büro.

Mehrheitlich geschieht das aus eigenem Antrieb, wie 79 Prozent zugeben. 63 Prozent machen wichtige Projekte und Aufgaben verantwortlich, 46 Prozent fühlen eine entsprechende Erwartung der Kunden. Wer ohnehin erreichbar ist, stellt an 40 Prozent seiner Kollegen zudem denselben Anspruch.

Rolle der Vorgesetzten

Jeder Zweite meint außerdem, dass Vorgesetzte eine solche Erreichbarkeit voraussetzen würden – und 45 Prozent der Chefs bestätigen, dass sie genau dies verlangen. Ferner schreiben 30 Prozent vor, an welchen Tagen wer wie kontaktierbar sein muss. Dem steht gegenüber, dass 69 Prozent der Führungskräfte meinen, sie würden ihre Mitarbeiter gleichzeitig zum aktiven Abschalten ermutigen. Eine solche Hilfe zu erfahren, bestätigen jedoch bloß 20 Prozent der Angestellten.

Aber wer sich entspannen will, kann das mitunter auch nicht so einfach: 31 Prozent kommen erst nach 1 bis 3 Tagen, 8 Prozent nach 4 bis 7 Tagen und 3 Prozent nach mehr als einer Woche zur Ruhe. 6 Prozent schaffen es gar nicht, sich zu erholen. Entsprechend machen sich Vorgesetzte Sorgen um ihre Angestellten, 40 Prozent befürchten Stress und drohende Burnout-Krisen. Unter den Arbeitnehmern liegt dieser Anteil mit 29 Prozent etwas niedriger.

Die vollständigen Ergebnisse der Umfrage liegen iX vor. Der Bitkom führte 2020 eine vergleichbare Umfrage durch, kam jedoch auf einen noch höheren Anteil der Erreichbarkeit: Insgesamt 61 Prozent gaben an, auch im Urlaub für dienstliche Belange erreichbar zu sein – vor allem per Telefon oder Messenger. Allerdings sank die generelle Bereitschaft gegenüber den Vorjahren.

(fo)