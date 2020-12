"Kenobi", "Ahsoka" und "Lando": Das sind Disneys neue "Star Wars"-Serien

Disney hat bei seinem Investor Day eine Flut neuer "Star Wars"-Inhalte für seinen Streaming-Dienst Disney+ angekündigt. Offenbar beflügelt vom Erfolg der Serie "The Mandalorian" soll es gleich zwei weitere Serien geben, die zur gleichen Zeit spielen – also zwischen Episode 6 und 7.

"Ahsoka" dreht sich um die gleichnamige Ex-Jedi, die wie in "The Mandalorian" von Rosaria Dawson gespielt werden wird. Daneben wird eine Serie namens "Rangers of the New Republic" produziert. Dave Filoni und Jon Favreau, die Produzenten von "The Mandalorian", sind auch für die beiden neuen Serien verantwortlich. Die Geschichten von "The Mandalorian", "Rangers of the New Republic" und "Ahsoka" sollen sich überschneiden, kündigte Disney an.

Mehrere bereits zuvor angedeutete Formate bekamen außerdem einen Namen: Eine Serie um den aus "Rogue One" bekannten Cassian Andor heißt schlicht "Andor" und soll 2022 erscheinen. Eine ebenfalls bereits angekündigte Serie von Leslye Headland heißt "The Acolyte". Disney verspricht einen Mystery-Thriller, der zu der Zeit vor den "Star Wars"-Filmen in der sogenannten "High Republic" spielt.

Disney arbeitet außerdem an einer "Event-Serie" um Lando Calrissian, die sich gerade noch in einem frühen Produktionsstadium befindet. Noch ist unklar, zu welcher Zeit die Serie spielt und wer die Hauptrolle spielen wird. In Arbeit ist außerdem ein Film namens "Rogue Squadron", bei dem Patty Jenkins. Der Film soll im Dezember 2023 in die Kinos kommen.

"Star Wars" als Anime

Für Fans von Animationsserien hat Disney unter anderem "Star Wars: The Bad Batch" angekündigt. Das Spinoff der beliebten Reihe "The Clone Wars" spielt nach den Klonkriegen aus Episode 3 und konzentriert sich auf eine Gruppe von Elite-Soldaten. Bereits im kommenden Jahr soll "The Bad Batch" auf Disney+ zu sehen sein.

In "A Droid Story" sollen R2-D2 und C-3PO prominent auftreten. Dafür arbeitet die Animations-Abteilung von Lucasfilm mit dem Visual-Effects-Team von Industrial Light & Magic zusammen. Noch ist unklar, ob es sich um eine Serie oder um einen Film handelt – Disney spricht nur von einem "Abenteuer für Disney+".

Ungewöhnlich für das "Star Wars"-Universum: "Star Wars: Visions" wird eine Reihe animierter Kurzfilme im Anime-Stil, die offenbar verschiedene Geschichten aus dem Star-Wars-Universum erzählen soll. Laut Disney sind aktuell 10 derartige Kurzfilme geplant, die eine "kulturell diverse" Sichtweise auf "Star Wars" eröffnen sollen.

"Kenobi" mit Hayden Christensen

Viele "Star Wars"-Fans freuen sich aktuell vor allem auf die Serie "Obi-Wan Kenobi" um den gleichnamigen Jedi-Meister. Die Hauptrolle wird wie in Episoden 1-3 Ewan McGregor spielen. Nun hat Disney angekündigt, dass auch Hayden Christensen, der Anakin Skywalker in den ersten drei Episoden darstellte, in der Serie auftreten wird.

Christensen schlüpft demnach wieder in die Rolle des Darth Vader. Die Serie soll 10 Jahre nach den Ereignissen aus Episode 3 beginnen. Regie wird Deborah Chow führen, die unter anderem schon an "The Mandalorian" gearbeitet hat. Die Produktion der Serie soll im kommenden März beginnen.

