"Kerbal Space Program 2": Weltraumspiel als Vorabversion verfügbar

"Kerbal Space Program 2" ist jetzt auf Steam als Early-Access-Version verfügbar. Versionen für die Spielkonsolen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen, kündigte Entwicklerstudio Intercept Games an. Zuvor war das Weltraumspiel mehrfach verschoben worden.

"Wir bauen ein Spiel mit außergewöhnlicher technischer Komplexität, und diese zusätzliche Zeit soll sicherstellen, dass es die verdiente Qualität erreicht", schreiben die Entwickler bei der jüngsten Release-Verschiebung auf ihrer Webseite. "Kerbal Space Program 2" wurde 2019 im Rahmen der Gamescom angekündigt.

Das Early-Access-Format erlaubt es Fans, eine unfertige Version vor dem offiziellen Release zu spielen. Für Entwickler ist der Early Access aus mehreren Gründen attraktiv: Sie können so schon vor Fertigstellung ihres Spiels Umsatz generieren. Außerdem bringen Early-Access-Fassungen viel Feedback und Berichte über Bugs, die im weiteren Entwicklungsprozess berücksichtigt werden können. Auch der erste Teil von "Kerbal Space Program" erschien 2013 vorerst als Early-Access-Version. Zwei Jahre später verließ das Spiel den Early Access und wurde als Vollversion verfügbar.

Entwicklungschaos

Hinter "Kerbal Space Program 2" stehen nicht mehr die Entwickler des beliebten ersten Teils. Stattdessen entsteht das Spiel beim Studio Intercept Games, das zum US-Publisher 2K Games gehört. Ursprünglich war das Spiel beim Studio Star Theory unter der Schirmherrschaft von 2K in Arbeit. Später entzog 2K dem Studio das Entwicklungsmandat, heuerte seine Angestellten selbst an und steckte sie in ein neu gegründetes Team namens Intercept Games, das direkt zu 2K gehört. Zu dem neuen Team gehören laut 2K zumindest einzelne Mitarbeiter, die bereits an Teil 1 gearbeitet haben.

Teil 2 soll unter anderem Neueinsteigern den Anfang mit animierten Tutorials, einer verbesserten Benutzeroberfläche und überarbeiteten Konstruktions- und Fluganweisungen erleichtern. Zu den neuen Features gehören Kolonien, auf denen Basen errichtet und Rohstoffe abgebaut werden müssen.

(dahe)