Key-Value Store: etcd ist Absolvent der Cloud Native Computing Foundation

Die Cloud Native Computing Foundation (CNCF) hat etcd zum Graduated Project ernannt. Der in Go geschriebene, verteilte Key-Value Store stammt ursprünglich von CoreOS und befindet sich seit zwei Jahren bei der Stiftung. Die CNCF ist unter dem Dach der Linux Foundation aufgestellt und verwaltet Open-Source-Projekte rund um Cloud-natives Computing und Kubernetes.

etcd ist ein streng konsistenter und verteilter Key-Value Store, der im Zusammenspiel mit verteilten Systemen zum Einsatz kommt. Er ist auf Ausfallsicherheit ausgelegt und soll Ausfälle nahtlos abfangen können, auch wenn sie den Leader Node im Ringalgorithmus betreffen. etcd ist sowohl auf das Zusammenspiel mit einfachen Webanwendungen als auch mit umfangreichen und komplexen Projekten wie Kubernetes ausgelegt.

Sieben Jahre etcd

CoreOS hatte etcd 2013 erstellt und es im Dezember 2018 der Cloud Native Computing Foundation übergeben. In dem Blogbeitrag zur Übergabe nannten die Entwickler Googles verteilten Lock-Service Chubby als Quelle der Inspiration für das Projekt. etcd ist ebenso wie Kubernetes, Docker, Couchbase und Terraform in Googles Programmiersprache Go geschrieben.

Lesen Sie auch Verteilte Systeme mit Etcd in der Praxis

Der Key-Value Store findet sich unter anderem bei den Unternehmen Alibaba, Amazon, Baido, Cisco, EMC, Google, Huawei, IBM, Red Hat und Verizon im Einsatz. Neben Kubernetes setzen Projekte wie CoreDNS, M3, TiKV und Rook auf etcd.

Ausgezeichneter Absolvent

Die Stiftung unterscheidet drei Reifegrade für Projekte: Sandbox, Incubating und Graduated. Letzterer ist mit Top-Level-Projekten bei der Eclipse Foundation oder der Apache Software Foundation vergleichbar. Um den höchsten Reifegrad bei der CNCF zu erreichen, müssen Projekte einige Voraussetzungen erfüllen: auf der technischen Seite einen ausgereiften Funktionsumfang und wachsende Akzeptanz der Software. Für den Community- und Projektaspekt findet die Weiterentwicklung in einem offenen Governance-Prozess statt, und das Projekt bekennt sich zu Community, Inklusion und Nachhaltigkeit.

Chris Aniszcyk, CTO der CNCF, erklärt im Rahmen der Ankündigung zur Beförderung von etcd zum Graduated-Status: "Das etcd-Projekt ist eine Schlüsselkomponente innerhalb von Kubernetes zusammen mit zahlreichen anderen Projekten, die etcd als zuverlässigen verteilten Datenspeicher verwenden".

In guter Gesellschaft

etcd ist inzwischen das vierzehnte Projekt, das den Graduated-Status erhält. Daneben haben unter anderem Kubernetes, Prometheus, Helm, containerd und Envoy den höchsten Reifegrad. Im Sommer hat die Container-Registry Harbor ihre Reifeprüfung bei der Foundation absolviert. Mitte November hat die Cloud Native Computing Foundation mit Envoy Mobile den kleinen Bruder des Proxy und CNCF-Absolventen Envoy frisch unter ihre Fittiche genommen.

(rme)