KiCon Germany 2022: Konferenz findet wieder in Präsenz statt

Bei der deutschsprachigen KiCon 2022 am 23. September in Bochum dreht sich alles um die Elektronikentwicklung mit KiCad. In verschiedenen Vorträgen berichten Entwickler von ihren alltäglichen Erfahrungen und zeigen Tricks im Umgang mit KiCad. Nach der Online-Konferenz 2021 findet diese KiCon wieder in Präsenz statt.

Die ursprüngliche KiCon wurde von Chris Gammell in Chicago gegründet. Der Veranstalter hat das Event nach Deutschland geholt, um der deutschsprachigen Community einen Anlaufpunkt für Platinendesign und Entwicklung mit der Software KiCad zu bieten. Gemeinsam diskutiert die deutschsprachige Community mit Speakern die besonderen Herausforderungen, die sich in diesem Gebiet stellen und füllen einen Tag mit Onlinevorträgen und Diskussionsrunden.

Und in diesem Jahr freuen sich die Veranstalter über einen besonderen Neuzugang auf der Konferenz: KiCad 6 ist nach zwei Jahren der Ankündigung endlich verfügbar. Ob es Spaß macht, welche Neuerungen wirklich sinnvoll sind und was komplizierter geworden ist, wird ein großes Thema auf der Konferenz sein.

Mögliche Themen für Workshops und Vorträge der 2022er-Konferenz:

Hardware Dev Ops

Design Flow Automation

Kicad 6 ist endlich da

Neue Features

Simulation mit LTSpice

Autorouting

Elektromagnetische Feldsimulation

Bauteilmanagement

Anbindung von Open-Source-Tools zum Baustein Management in Kicad

Rapid Prototyping

Somit ist diese Konferenz für Entwickler als auch für Anwender von KiCad interessant. Auch der fachliche Austausch in Diskussionen und Fragerunden während der Konferenz oder bei der abendlichen Aftershowparty wird nicht zu kurz kommen. Die Konferenz wird auch gestreamt für Menschen, die nicht vor Ort dabei sein wollen oder können.

Call for Papers

Damit diese 4. deutsche KiCon ein Erfolg wird, suchen die Veranstalter noch weitere Vortragende, die spannende Themen auf der Konferenz präsentieren wollen. Weitere Infos auf der Website oder folgen Sie @GermanyKicon auf Twitter.

Open Skunk Force e.V. – der Verein hinter der KiCon

Erstmals wird die KiCon von open Skunk-Force e.V. organisiert. Dies ist ein Verein für Wissenschaftler, Unternehmer und Nerds. osf macht sich seit seiner Gründung für den Wissenstransfer stark: An Universitäten erarbeitetes Wissen soll für fachfremde Ingenieure verständlich dokumentiert werden. Außerdem bilden und fördern sie Netzwerke und vergeben Stipendien.

(caw)