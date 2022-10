Kinder-Medienpreis Tommi im Team Timster verliehen: Mit Spaß gegen Viren

Im Team Timster, dem wöchentlichen Medienmagazin für Grundschüler im Kika, sind die Tommis verliehen worden: Die besten Games und digitalen Lernangebote. Sieben Kategorien, sieben Preisträger, jede Menge Beteiligung. Ein neuer Schnupper-Tommi, für den lediglich ein Tablet gebraucht wird, ist erstmals dabei und damit ein besonders niedrigschwelliges Angebot. In 56 Bibliotheken bundesweit konnten die Kids abstimmen.

Zu den Siegern zählt in der Kategorie App der virtuelle Fahrradkurier, hier auch Ritter des Asphalts genannt. "Urban Riders" von der "Villa Hirschberg Online" wird von der Fachjury und den Kindern gelobt, weil man beim Ausliefern der Pakete aufpassen muss wie im echten Straßenverkehr. Es wecke dank Punktesystem den Ehrgeiz, mache aber auch mega Spaß. Platz 2 belegt "Willi und die Wunderkröte" von "Tivola Games" – ein Spiel, bei dem man selbst zu einer Kröte wird und so allerhand Informationen über die Amphibien bekommt. "Inflammania 2 – Fight to Cure – Das Entzündungsspiel" ist vom Universitätsklinikum Erlangen entwickelt worden. Darin muss man den Körper vor Viren und Bakterien schützen.

Thomas Feibel

Auch die Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung bekommt einen Preis im Bereich App/Web. "KonterBUNT" behandelt die Themen Diskriminierung und Hassrede. Man bekommt eine Auswahl an guten Argumenten und klugen Reaktionen – die auch im echten Leben helfen können. Das ferngesteuerte Fahrzeug "Exost Rhino Wave" von "Silverlit" gewinnt als elektronisches Spielzeug. "Lego Star Wars – Die Skywalker Saga" von Warner ist der Games-Gewinner. Auf der Konsole macht "Kirby und das vergessene Land" von Nintendo das Rennen, am PC "Zombie Rollerz: Pinball Heroes" von "Daedalic Entertainment" – Zombies abballern per Flipperautomat.

Auswahl fördert Medienkompetenz

Einen Sonderpreis gibt es im Bereich Kindergarten und Vorschule: "Edurino – erstes Lesen und Schreiben" hilft Kindern bei ersten Reimen und im Umgang mit Sprache. Tests und Auswahl wurden unter der Betreuung eines Medienpädagogen in Kindergärten durchgeführt.

Nachdem eine Fachjury ihre erste Auswahl getroffen hat, stimmten 4170 Mädchen und Jungen über die Bewerber für den Tommi ab. Die Verleihung läuft, wie auch in den Jahren zuvor, feierlich in der Sendung Team Timster. "Der Tommi fördert die kritische und selbstbestimmte Nutzung von digitalen Spielen", sagt Schirmherrin Lisa Paus, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Sie lobt auch, dass der Preis helfe, in einer unübersichtlichen Welt Angebote und Apps für Kinder zu finden, die gut gemacht sind und Spaß machen.

