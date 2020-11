Kinder und Jugendliche an iPhone und iPad: das Thema im Podcast von Mac & i

Thomas Feibel, Journalist und Experte für Kindermedien, Autor von vielen Fachbüchern und Initiator des Kindersoftwarepreises "Tommy", empfiehlt in der zehnten Folge des Apple-Podcasts von Mac & i gelungene iPhone- und iPad-Apps für Kinder und zeigt einige von den Apps, die er in seinen Artikeln in Mac & i 5/2020 und 4/2020 ausführlich vorgestellt hat. Es geht unter anderem um sinnvolle Vorschul- und Lern-Apps, aber auch um Spiele. Feibel schildert, was diese Apps ausmacht und mit welchen Apps Kinder am liebsten ihre Zeit verbringen. Lässt man sie machen, was sie wollen, spielen Jungs am liebsten, zum Beispiel Fortnite, während Mädchen bevorzugt mit Freunden chatten oder Videos bei Tiktok schauen.

Viele Eltern nehmen besorgt zur Kenntnis, dass ihre Kinder zu viel Zeit an den Geräten verbringen, und befürchten sogar, es könnte sich um eine iPhone- oder Mediensucht handeln. Feibel erklärt, woran man Suchtverhalten erkennt und gibt Tipps, was Eltern in einem solchen Fall tun können. Er sagt aber auch, wie man verhindern kann, dass es überhaupt erst soweit kommt. Mit der iPhone-Sucht beschäftigt er sich noch einmal in einem ausführlichen Beitrag in Mac & i Heft 6/2020, das am 3. Dezember erscheint. Darin zitiert er Experten zum Thema, zum Beispiel Kinderärzte und Psychologen, und führt ein Interview mit Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey zum neuen Jugendschutzgesetz.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Im Podcast rät Feibel Eltern davon ab, in ihrer Verzweiflung den Kindern die Geräte einfach abzunehmen, gerade auch in der Corona-Zeit. Stattdessen empfiehlt er im Gespräch mit Stephan Ehrmann, gemeinsam mit den Kindern Regeln aufzustellen und im Auge zu behalten, welche Apps diese verwenden – aber vor allem, immer wieder mit den Kindern zu reden. Auch kostenlose Möglichkeiten wie der Mediennutzungsvertrag können helfen.

Die ganze Folge als Audio-Stream (RSS-Feed) zum Anhören und Herunterladen:

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Den Apple-Podcast von Mac & i können Sie per RSS-Feed (Audio oder Video) mit der Podcast-App Ihrer Wahl abonnieren. Sie finden ihn zum Ansehen oder Anhören auch in Apples Podcast-Verzeichnis (Audio oder Video), bei YouTube und Spotify.

(se)