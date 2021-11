Klarna: App-Relaunch soll Angebote rund um Online-Einkäufe zentral bündeln

Mit einem Relaunch seiner App will der schwedische Zahlungsanbieter Klarna seinen rund 18 Millionen Anwendern ermöglichen, alle Online-Einkäufe an einem Ort zu erledigen. Über eine Browserfunktion sollen Nutzerinnen und NutzeR in der App Produkte aus verschiedenen Online-Shops ordern können. Klarna verspricht dabei kuratierte Inhalte entsprechend der individuellen Shopping-Vorlieben. Wenn der Klarna-Bezahldienst nicht mit dem entsprechenden Shop verknüpft ist, wird eine Einmalkreditkarte für die Zahlung generiert.

Zu den neuen Funktionen der Klarna-App gehören unter anderem zinslose Bezahlmöglichkeiten im gesamten Online-Handel, eine Sendungsverfolgung, Abwicklung von Retouren, eine Übersicht zu getätigten Ausgaben und die Möglichkeit, ein Ausgaben-Limit zu setzen. Neben einem Preisvergleich sind weiterhin auch Live-Shopping-Events geplant, bei denen Angebote nur über einen gewissen Zeitraum zum Verkauf angeboten werden. Mitteilungen über Preissenkungen und weitere von Drittanbietern integrierte Funktionen soll es künftig ebenfalls geben. Damit will Klarna die einzige App sein, die die Kundschaft zum Einkaufen benötigt.

Vorbild der App dürften Tencents Wechat und Alibabas Alipay sein. Beide Anwendungen gehen weit über Bezahlfunktionen für Online-Shops hinaus, so lassen sich über die Dienste beispielsweise Taxis bestellen. Wie gut der neue "End-to-End Shopping-Service" ankommt, wird sich zeigen. Umfragen von Klarna hätten ergeben, dass "70 Prozent der Konsumenten eine einzige universelle App bevorzugen" würden. Zudem sei die Möglichkeit, erst zu kaufen und dann zu bezahlen, für einige verlockend.

(mack)