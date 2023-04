Namensänderung: Kleinanzeigen löst eBay Kleinanzeigen ab

Das Verkaufsportal eBay Kleinanzeigen ändert zum 16. Mai 2023 seinen Namen: Das "ebay" fällt weg, die Website heißt fortan "Kleinanzeigen". Begleitend dazu erhält das Portal eine neue Optik und ein neues Logo. Die URL ändert sich in "kleinanzeigen.de". Wer die bisherige Internetadresse aufruft, wird aber noch einige Jahre auf das neue Ziel umgeleitet. Angekündigt war die Umbenennung schon länger, Hintergrund ist die Übernahme durch den norwegischen Online-Marktplatz Adevinta.

Die bestehenden Nutzerkonten und Zugangsdaten bleiben erhalten; eine Neuregistrierung ist nicht erforderlich. Gleiches gilt für Chatverläufe, Bewertungen und Anzeigen sowie Funktionen wie "Direkt kaufen" und "Sicher bezahlen". Nutzer können die Smartphone-Apps für Android und iOS ohne Neuinstallation weiterverwenden. Sie sollen dem Dienst zufolge mit einem Update lediglich das neue Logo – ein stilisiertes "K" – und den neuen Namen erhalten. Auch die Preise will Kleinanzeigen unverändert lassen.

Vorsicht vor Betrugsversuchen

Dennoch sollten Nutzer in den nächsten Monaten erhöhte Wachsamkeit walten lassen. Generell ist eBay Kleinanzeigen ein beliebtes Ziel für Kriminelle. Änderungen bei eBay Kleinanzeigen erhöhten in der Vergangenheit regelmäßig deren Aktivität: Bis heute versuchen Betrüger beispielsweise, Nutzer zur Preisgabe ihrer Telefonnummer oder Mailadresse zu bewegen. Mit gefälschten SMS oder Mails versuchen sie dann, die Betroffenen zu vorgeblichen Registrierungen oder Zahlungen über die tatsächlich existierende Funktion "Sicher bezahlen" zu verleiten. Im Laufe des Prozesses geben die Betroffenen dann meist ihre Kreditkartendaten preis oder überweisen Geld an kompromittierte Girokonten.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden Betrüger daher auch dieses Mal versuchen, die Umstellung mit Phishing-Angriffen auszunutzen und in Fake-Mails oder -SMS vermeintlichen Handlungsbedarf zu suggerieren oder ihre Opfer auf gefakte Websites umleiten. Auf Nachfrage bestätigte Kleinanzeigen gegenüber heise online, keine derartigen Mails oder SMS mit Bestätigungs- oder Neuregistrierungslinks verschicken zu werden. Solche Nachrichten seien, abgesehen von der einmaligen Verifizierung neu eingetragener Telefonnummern per SMS, auch grundsätzlich "Fake".

Ansicht der neuen Kleinanzeigen-Website für den Browser ... (Bild: eBay Kleinanzeigen)

Mit der Namensänderung erfüllt die norwegische Konzernmutter Adevinta eine Bedingung aus dem Kaufvertrag mit der eBay Classifieds Group aus dem Jahr 2020. Darin hatten Adevinta und eBay vereinbart, dass Adevinta den Markennamen eBay bis Juni 2024 aus dem Angebot streicht. eBay Kleinanzeigen hatte die Umstellung bereits im vergangenen Juni bekanntgegeben und setzt sie nun ein Jahr vor Fristablauf um.

(mon)